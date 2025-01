Lupo ucciso in strada, orrore a Rastignano

Macabro risveglio, quello di ieri, per alcuni residenti di via della Torre, strada silenziosa sulle prime colline di Pianoro al confine tra Rastignano e Montecalvo. A terra, in mezzo alla stradina che delimita le villette a schiera residenziali e la zona parcheggio, c’era un esemplare maschio di lupo morto (nella foto). Erano da poco passate le 9. Immediata è stata la chiamata alle autorità da parte dei residenti, sotto choc per il ritrovamento.

Sul posto i primi ad arrivare sono stati i carabinieri del Nucleo Forestale dalla sede di Ozzano, competente per territorio. Con loro anche i veterinari dell’Asl dell’Istituto Zooprofilattico di via Fiorini. Il lupo non presentava segni di violenze da parte di altri animali, ma un foro importante nella pancia. Due fori per la precisione, che potrebbero associarsi ai fori di uscita ed entrata di un proiettile. Ad ora, infatti, i carabinieri stanno seguendo la pista del bracconaggio anche se serviranno ulteriori approfondimenti. Il cadavere dell’animale è stata sequestrato dai veterinari e sarà sottoposto a un’autopsia per capire le esatte cause del decesso. I militari forestali, intanto, svolgeranno alcune indagini più approfondite e cercheranno di visionare le telecamere di videosorveglianza della zona per capire cosa sia potuto succedere, soprattutto in una zona residenziale a pochi passi dal centro della frazione di Rastignano. Stando a quanto si apprende da alcune testimonianze dei residenti della zona non sarebbe la prima volta che viene segnalata, alle forze dell’ordine, la presenza di bracconieri in quell’area a così poca distanza, soprattutto, dalle abitazioni.

Dure le parole del primo cittadino di Pianoro Luca Vecchiettini in merito alla vicenda: "Condanniamo con fermezza questo atto, in particolare se dovesse essere confermata l’ipotesi di bracconaggio attualmente al vaglio. Riponiamo massima fiducia nelle indagini da parte delle autorità competenti, certi che si possa far luce su questo bruttissimo episodio". Nell’ultimo periodo, soprattutto nell’area che costeggia la Fondovalle Savena, ovvero tra Pianoro, Monghidoro e Loiano, si sono intensificati gli avvistamenti di lupi, anche in branco, da parte dei cittadini.

Zoe Pederzini