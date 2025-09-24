L’urlo dei piccoli e medi agricoltori: "Un piano di rilancio o sarà la fine"

Rilanciare l’importanza dell’agricoltura di piccola e media scala, senza dimenticare il suo valore sociale, ambientale, culturale ed economico che "merita oggi di essere riconosciuto appieno". È nel segno di questo impegno che si ritroveranno produttori, agricoltori, associazioni e realtà agroecologiche impegnate ogni giorno nella tutela e nella valorizzazione dei propri territori, per lanciare un grido unanime. L’occasione sarà ‘Abitare la campagna e la montagna: agricolture che costruiscono comunità’, l’evento che si terrà da venerdì a domenica a Monte Sole e promosso dal Bio-Distretto dell’Appennino bolognese.

Nei tre giorni di confronto tra attori del mondo agricolo, saranno presenti diverse realtà locali, delegazioni dalla Puglia al Piemonte, ma anche realtà francesi, tedesche e irlandesi. Un’occasione concreta per contribuire al riconoscimento e al rilancio dell’agricoltura e dell’artigianato rurale come risorse strategiche per il futuro, capaci di produrre cibo sano, tutela dell’ambiente e coesione sociale. "Oggi ci troviamo di fronte a due agricolture diverse. Quella degli allevamenti intensivi, sempre più grande e industrializzata, e quella delle più piccole comunità rurali, molto radicata nella nostra regione e nell’intero Appennino. Chiediamo che venga riconosciuta l’importanza sociale della piccola e media agricoltura, che sta vivendo un momento di crisi e progressivo abbandono" sottolinea Lucio Cavazzoni, presidente Biodistretto Appennino bolognese. Una realtà oggi a rischio, come testimonia la continua chiusura di aziende agricole nelle aree appenniniche e collinari italiane, che rappresentano il 60% del territorio nazionale, ancora abitato dal 20% della popolazione.

"Quello che chiediamo con forza è il riconoscimento di un modello agricolo che porta con sé vantaggi straordinari, non solo sul piano ambientale, ma anche per il suo valore sociale. Un’agricoltura rispettosa delle piante e della terra, che non sottrae ma restituisce di più – continua Cavazzoni –. Eppure, questo modello rischia di scomparire nei prossimi vent’anni. Oltre agli ettari coltivati, rischiamo così di perdere competenze, relazioni, biodiversità, paesaggi e cultura". Ma non è tutto. Per quanto riguarda gli allevamenti, le aziende con meno di 500 capi bovini risulterebbero essere quelle che soffrono maggiormente, con un ritmo che varia dalle 200 alle 300 chiusure ogni anno nell’Appennino italiano.

"Il bio-distretto non è solo un insieme di agricoltori ma rappresenta anche un territorio al cui interno vivono delle comunità – sottolinea Luca Vignoli, vicesindaco di Marzabotto –. L’agricoltura merita un ruolo centrale e la presenza di una rete impegnata a invertire una tendenza preoccupante è un segnale fondamentale". A sottolineare l’importanza del ruolo sociale dell’agricoltura è anche Alberto Baldazzi, sindaco di Castel del Rio, Raffaella Donati, consigliera del comune di Sasso Marconi con delega all’agroecologia e bio-distretto, Juri Guidi, assessore al territorio del comune di San Lazzaro e Paolo Burani, presidente della Commissione territorio, ambiente e mobilità dell’Emilia-Romagna. "Serve una visione lungimirante – confermano – e un’azione collettiva da parte di tutti".

Giorgia De Cupertinis