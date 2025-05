L’urlo del sindacato: "Organico all’osso"

"Farmacia comunale di Baricella, un presente faticoso e un futuro incerto". Questa la denuncia dei sindacati Uil-Fpl che aggiungono: "La farmacia sta vivendo da diversi mesi una situazione critica. I pochi farmacisti in organico, 4 compresa la direttrice, portano avanti il servizio con notevole sforzo. Nonostante il pesante sotto organico, quotidianamente il servizio viene svolto ma, tenendo da conto anche dei turni notturni periodici, ormai questo porta ad accumuli di ore di straordinario, carichi di lavoro eccessivi e a una grande difficoltà nel riuscire a conciliare i tempi di vita/lavoro. Abbiamo, sin dal 2024, chiesto più volte che venga bandito non solo il concorso per l’assunzione del farmacista, previsto nel piano assunzionale 2024, ma anche quello di magazziniere, figura necessaria per le incombenze esecutive". I sindacati aggiungono: "Abbiamo contestato il piano assunzionale 2025 dove non è prevista nessuna assunzione nonostante l’amministrazione avesse assunto l’impegno di confrontarsi con noi entro fine aprile. A giugno scade l’assunzione del magazziniere e, se non prorogata, andrà ad aggravare la già complessa situazione".

z. p.