L’urologia del domani Il ’chirurgo robot’ ha già eseguito 3.500 interventi

L’Urologia del’Irccs Sant’Orsola, guidata da Eugenio Brunocilla, ha toccato il traguardo dei cento interventi chirurgici ad elevatissima complessità per il trattamento dei tumori aggressivi della vescica: si tratta delle cistectomie radicali robotiche con sostituzione di vescica intracorporea. "La procedura richiede un’accurata preparazione e competenza da parte del team di chirurghi, al fine di ridurre al minimo il rischio di complicanze post-operatorie, molto comuni in questo tipo di interventi – osserva Brunocilla – e una volta asportata la vescica, infatti, parte dell’intestino del paziente viene utilizzato per creare una nuova vescica o un condotto intestinale per il drenaggio delle urine". Numerosi i vantaggi, "minori perdite di sangue, minor dolore post-operatorio, ripresa più rapida delle normali attività quotidiane dopo l’intervento e migliore preservazione delle strutture anatomiche, con possibilità di conservare la funzionalità sessuale", precisa il professore. L’équipe guidata da Brunocilla ha eseguito oltre 3.500 interventi urologici robot-assistiti dal 2015, anno di arrivo della prima piattaforma Da Vinci.

Nella top ten dei centri elaborata dalla Rete oncologica pazienti Italia, Ropi, sulla base del numero di interventi effettuato in un anno per alcune delle principali neoplasie, il Policlinico è al secondo posto per il tumore del colon, con 318 operazioni, al quinto per quello della prostata (321), al sesto per quello dello stomaco (68), all’ottavo per il tumore del polmone (316). Occupa la sesta posizione l’ospedale Bellaria, con 796 interventi, per il tumore della mammella.

d. b.