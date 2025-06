Lutto al Policlinico Sant’Orsola. È morto Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria

Il Sant’Orsola e la sanità emiliano-romagnola piangono Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia del Policlinico, morto ad appena 45 anni.

Giovane e bravissimo medico, oltre che docente universitario, aveva scoperto di avere una garvissima malattia solamente un anno fa ma, purtroppo, si trattava di una neoplasia che difficilmente lascia scampo. Nonostante la lotta e le terapie il professor Molteni non è riuscito a vincere una guerra che, tante volte, altri hanno vinto grazie a lui, alla sua passione, alla sua abnegazione.

Era nato a Sassuolo, in provincia di Modena, Molteni dal 2023 era direttore dell’Unità operativa di ’Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’ospedale bolognese, dove aveva sostituito il suo maestro Livio Presutti.

Molteni si era Laureato in Medicina e Chirurgia e poi specializzato in Otorinolaringoiatria presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Era stato poi un quindi allievo dei professori Livio Presutti e Daniele Marchioni che aveva seguito a Verona nel 2014, diventando professore associato di Otorinolaringoiatria, per poi assumere la guida dell’Otorinolaringoiatria al Sant’Orsola dopo il pensionamento del professor Presutti.

"La scomparsa troppo precoce del professor Molteni – lo ricorda Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico di Sant’Orsola – rappresenta un lutto difficile da accettare anche per il Policlinico di Sant’Orsola che si stringe al dolore della famiglia in un forte e sentito abbraccio. Vogliamo ricordando il professionista appassionato, scrupoloso e capace che ha guidato con professionalità e impegno la sua Unità operativa fino all’ultimo momento".

"Gabriele era un amico prima che un collega e un eccezionale medico. Lo abbiamo visto crescere come professionista e come uomo in tanti anni di lavoro fianco a fianco e il suo ricordo sarà sempre con noi", le parole dei professori Livio Presutti e Daniele Marchioni. Parole di cordoglio per la scomparsa "di un giovane professionista, stimato da tutti", anche da Luca Baldino e Mattia Altini a nome delle direzioni di Aou e Ausl di Modena.

Gabriele Molteni lascia la moglie e un figlio piccolo.

