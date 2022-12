Lutto cittadino a Galliera per l’addio a Carmela Loscalzo

La comunità di Galliera è ancora sotto shock per la morte improvvisa della capogruppo di maggioranza 57enne Carmela Loscalzo. Carmela, che ha dedicato tutto il suo tempo al paese e alla comunità, se ne è andata all’improvviso, per un problema al cuore che ne ha, poi, causato un’ischemia, il giorno di Natale. Il cordoglio è stato espresso, nella giornata di Santo Stefano, da tanti amministratori locali, sia di maggioranza che di minoranza, dai sindaci dei paesi limitrofi, dall’Unione Reno Galliera, ma anche da tanti commercianti e cittadini.

L’ultimo saluto alla Loscalzo si terrà oggi, alle 15.30, nella chiesa di San Vincenzo di Galliera nella sala don Dante Bolelli. In occasione del funerale, per oggi, è stato proclamato il lutto cittadino come è stato comunicato dal sindaco Stefano Zanni con un’apposita ordinanza: "È stato proclamato per la giornata di mercoledì 28 dicembre (oggi, ndr) il lutto cittadino a seguito della scomparsa di Carmela Loscalzo. L’intera amministrazione comunale di Galliera si stringe nel cordoglio per la sua scomparsa, consigliera comunale e presidente della commissione bilancio, oltreché capogruppo di maggioranza, già amministratrice nel mandato 2009-2014. In concomitanza con le esequie è stato proclamato per domani il lutto cittadino: le bandiere del municipio saranno issate a mezz’asta". Carmela Loscalzo, oltre ad essersi dedicata anima e corpo per anni al territorio di Galliera, lavorava da quasi vent’anni negli uffici contabili della Tper, fin dai tempi dell’Atc. Carmela lascia il marito e un figlio, la sorella e i genitori.

z. p.