Lutto nazionale per il Cavaliere Fratelli d’Italia contro i Comuni "Poche bandiere a mezz’asta"

"Dispiace vedere come molti Comuni non abbiano ritenuto di mettere le bandiere a mezz’asta come disposto dalle autorità di Stato per la scomparsa dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi". Evidenziava così, nella giornata di ieri, in un post poi cancellato (con annessa foto a documentare il fatto che le bandiere sono nella loro normale posizione) dalla sua pagina Facebook, il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), con l’augurio che "sia solo distrazione".

In particolare ai Comuni si rivolge Luca D’Oristano, capogruppo del partito di Giorgia Meloni a Pianoro, rilanciando il messaggio del viceministro Bignami: "Le bandiere dell’Italia e dell’Europa alle 11.52 di oggi (ieri, ndr) sono ancora issate sulle aste della sede della Regione e di certi Comuni".

D’Oristano, in una mail inviata a viale Aldo Moro, si augura che "si possa provvedere quanto prima nel rispetto di un uomo di Stato quale è il compianto presidente Silvio Berlusconi".

Come ricordato da entrambi gli gli esponenti di Fratelli d’Italia, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta è prevista da una disposizione di Palazzo Chigi, la quale prevede che da lunedì 12 alla giornata di oggi, "le bandiere nazionale ed europea vengano esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero" in ricordo del fondatore di Mediaset.

Inoltre, per oggi è stata dichiarata "giornata di celebrazione delle esequie di Stato e di lutto nazionale", per la prima volta dedicata ad ex presidente del Consiglio, si legge ancora nella nota del governo.

A Palazzo d’Accursio, però, le bandiere sono a mezz’asta. Il Comune ha, dunque, rispettato la norma predisposta da Roma, per rendere omaggio al Cavaliere, scomparso lunedì scorso all’età di 86 anni.

Giovanni Di Caprio