Lutto nella polizia locale È morta all’improvviso l’agente Antonella Berti

Commozione e dolore, tra gli uomini e le donne della polizia locale, per la morte improvvisa dell’agente Antonella Berti, che assieme a sua sorella gemella Patrizia, si occupava, al Quartiere Savena, di polizia di comunità. Un lutto improvviso: a quanto si apprende, Antonella si era sentita male e nella giornata di venerdì era stata ricoverata in ospedale, dove nel corso della notte è morta. Con grande affetto la ricordano tutti i cittadini che avevano modo di incontrarla quasi ogni giorno in bici nelle strade del quartiere, sempre in servizio assieme all’adorata sorella Patrizia. Anche il sindaco Matteo Lepore ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Antonella, con un telegramma di condoglianze.