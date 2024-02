Lutto per Carmen Fergnani, pioniera dello sport per i disabili

La comunità di Castello d’Argile piange la scomparsa, mercoledì scorso all’età di 71 anni, della concittadina Carmen Fergnani. Donna molto conosciuta, insegnante, figura di spicco nel dopolavoro ferroviario di Bologna e sempre in prima linea nel volontariato e nel promuovere lo sport tra le persone disabili. "Carmen – ricorda la figlia Alessandra Pederzoli – nella sua attività didattica ha sempre messo i bambini al primo posto. Si è poi specializzata in logopedia e insegnamento alle persone sordomute. Si è ulteriormente specializzata come insegnante di sostegno. Prima a San Matteo della Decima poi a Pieve di Cento e Castello d‘Argile. Da sempre attiva sul suo territorio per coinvolgere le persone con disabilità attraverso lo sport. Diverse sono le società sportive nelle quali è stata, fino a creare, all’interno del dopolavoro ferroviario, il gruppo disabili, affiliato al Comitato italiano paralimpico". "Carmen fin da giovane ha sempre cercato di portare il suo sorriso e la sua forza – continua la figlia – a partire dalla sua presenza in Unitalsi al Villaggio senza barriere di simpatia e amicizia di Tolè, alla parrocchia di Argile. Fino ad arrivare, ultimamente, alla collaborazione con la Pro loco di Argelato e Funo". "A nome della comunità di Castello d’Argile e dell’’Unione Reno Galliera – dice il sindaco di Argile, Alessandro Erriquez – esprimo vicinanza e affetto alla famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto un gran bene. Sono onorato di averla potuta conoscere". I funerali di Carmen Fergnani sono in programma oggi alle 15,30 nella chiesa di Argile.

Pier Luigi Trombetta