Lyniv: "Bologna, fondamentale nella mia vita"

Comincia eccezionalmente alle 18, nell’Auditorium Manzoni (replica domenica alle 16), l’esecuzione in forma di concerto del Crepuscolo degli dei, quarta e ultima opera del ciclo wagneriano L’anello del nibelungo, che il Teatro Comunale ha affidato sin dallo scorso anno alla bacchetta di Oksana Lyniv. "È la parte più lunga e più complessa", sottolinea la direttrice: "Quattro ore e mezza di musica, in cui tutti i conflitti giungono al culmine, dove intervengono il coro, nuovi personaggi con nuovi drammi e ulteriori Leitmotive: solo mezz’ora in più del Sigfrido, ma quando proviamo sembra il doppio, a causa della sua intensità musicale".

Una musica che, nell’ultimo secolo, ha prodotto approcci interpretativi opposti. "Io parto sempre dal testo, dai conflitti presenti nel dramma. Per me questo tipo di musica non si dirige: si racconta. Assecondando la psicologia dei personaggi, affiorano dall’orchestra colori strumentali che non sono scritti espressamente in partitura, ma che pur devono emergere. È un lavoro di dettaglio, all’interno del grande respiro sinfonico che non va comunque trascurato".

Per tale tipo di lettura, l’esecuzione senza scene è dunque ottimale? "In questo Wagner, le immagini sono già presenti nella musica, ma si vedono spesso allestimenti che mostrano altro rispetto alla musica. Dirigendo L’anello del nibelungo per la prima volta, sono dunque stata contenta di questa soluzione in forma di concerto, che mi ha permesso di concentrarmi soltanto sulla musica di Wagner, senza ulteriori sovrastrutture registiche".

Ancora un concerto, il 9 novembre, e si chiuderà l’esperienza di 5 anni a Bologna. "A tutt’oggi così immersa nei grandi progetti del Comunale, mi sembra impossibile che in due settimane debba finire tutto. Me ne renderò conto soltanto l’anno prossimo. Ho pensato molte volte perché mi sono sentita da subito così integrata nella città: lavoro in tutto il mondo, ma a Bologna ho trovato molti amici e tanta accoglienza sincera fra il pubblico. La città ha grandi potenzialità culturali, come dimostra la presenza di spettatori internazionali, venuti anche per riscoprirne l’antica vocazione wagneriana. I tanti progetti wagneriani che ho potuto sviluppare qui, contemporaneamente alla mia esperienza a Bayreuth, resteranno un momento fondamentale e indelebile nella mia vita. Peccato soltanto che la chiusura del teatro storico (di cui nulla sapevo quando firmai il contratto triennale come direttore musicale) abbia impedito di fare ancora di più: si era parlato in origine di Tannhäuser e Parsifal, ma anche Rusalka e Rosenkavalier, che al Comunale Nouveau non sono stati però più possibili, per la ristrettezza del palcoscenico. Posso ben dire di aver lavorato a Bologna senza un teatro, negli anni più difficili. Spero comunque di rimanere in contatto con la nuova direzione artistica: sarò sempre disponibile a tornare a Bologna, anche su nuovi progetti, per lavorare ancora con questa orchestra davvero speciale, che mi ha consentito una esperienza di crescita incredibile. E un grazie conclusivo anche al pubblico bolognese, sempre tanto caloroso con me".

Il futuro prossimo? "Nel 2026 ho impegni in 11 nazioni diverse. Mi aspettano i debutti con le tre principali orchestre francesi e tornerò al Metropolitan di New York per Tosca e Turandot. Ma sono certa che non riuscirò a stare l’intero anno senza rivedere Bologna: appena possibile, ripasserò da qui in forma privata, per incontrare nuovamente gli amici che lascio in questa città meravigliosa".