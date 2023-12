Lyniv e Brull nelle ‘Folk songs’ di Berio. Poi il Vangelo secondo Giovanni di Laniuk

Due brani del Novecento che guardano alla tradizione musicale popolare e una pagina di oggi ispirata a un Vangelo, proposta in prima esecuzione assoluta, compongono il programma del concerto che vedrà questa sera sul podio la direttrice musicale del Comunale Oksana Lyniv per l’ultima volta nella Stagione Sinfonica 2023 (alle 20.30 all’Auditorium Manzoni).

Eccoli gli ingredienti di Folk songs per voce e orchestra di Luciano Berio, con solista il mezzosoprano spagnolo Anna Brull (in foto), e il Concerto per orchestra di Béla Bartók, accostate a In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini per trio e orchestra d’archi di Yuri Laniuk, che apre la serata. Originario di Leopoli, compositore fra i più attivi in Ucraina, violoncellista, Laniuk ha scritto questo nuovo lavoro intitolandolo come il quarto versetto, capitolo primo, del Vangelo secondo Giovanni. Come solisti sono impegnate tre prime parti dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna: il violino di spalla Paolo Mancini, la prima viola Enrico Celestino e il primo violoncello Francesco Maria Parazzoli.