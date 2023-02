Lyniv e Milenkovich aprono la Sinfonica

La Stagione Sinfonica 2023 del Teatro Comunale prende il via questa sera all’Auditorium Manzoni (ore 20.30) con un concerto affidato com’è di rito alla direttrice musicale dell’orchestra, Oksana Lyniv, reduce dal recente successo all’EuropAuditorium quale concertatrice dell’opera di Wagner L’Olandese volante. Come in altre occasioni, Lyniv apre il programma con una composizione dei giorni nostri, una ‘prima’ di Vladimir Genin, musicista nato nella Mosca sovietica ma naturalizzato tedesco dal 1997, oggi sessantacinquenne.

I contatti di Lyniv con la sua musica risalgono alla precedente attività con la Graz Philharmonic Orchestra, anche in considerazione dell’attenzione che Genin ha sempre riposto verso le tragedie del popolo ucraino (sua la Threnody for the Victims in Ukraine ispirata alla sanguinosa rivolta di Euromaidan, nel 2014). La Passacaglia in Yellow-Blue presentata stasera fa chiaro riferimento ai colori della bandiera ucraina, ma altro non è che l’ennesima versione di Punto coronato, quasi una passacaglia, lavoro nato durante il lockdown del marzo 2020, che allude nel titolo al segno musicale per la sospensione del tempo e alla lenta danza barocca dal carattere malinconico su basso ostinato (una sorte di passacaglia ‘in blue’, la dice lo stesso autore, nata in un momento in cui l’intero mondo sembrava avere sospeso il suo tempo).

Il programma prosegue in tutt’altro spirito con l’altamente virtuosistico Concerto per violino e orchestra di Cajkovskij, quello che venne dichiarato "assolutamente non suonabile" da autorevoli violinisti, quando fu composto nel 1878 (il dedicatario e il primo interprete designato si rifiutarono di eseguirlo in pubblico, e per 3 anni la partitura non trovò chi volesse cimentarsene). Tanto basta per alimentare le aspettative su Stefan Milenkovich, che lo affronterà questa sera. Violinista serbo precocissimo (a 16 anni festeggiava già la sua millesima esibizione pubblica), oggi alle vette del concertismo internazionale, è spesso presente anche in Italia: torna a Bologna dopo l’apparizione del 2018, quando si presentò con il Concerto di Mendelssohn, recuperando ora l’appuntamento annullato nel 2020 per il lockdown. Proprio a Mendelssohn è dedicato l’ultimo brano in programma: la sua sempre fresca Sinfonia ‘Italiana’, le cui caratteristiche di scatto ritmico e brillantezza timbrica assecondano al meglio le attitudini esecutive di Oksana Lyniv. Il concerto è realizzato grazie a Intesa Sanpaolo, Main Partner del Comunale per l’intera Stagione Sinfonica 2023.

Marco Beghelli

