M5s, ecco tutti i coordinatori Montevecchi per la provincia

Giuseppe Conte ha ufficializzato li nomi dei coordinatori provinciali del Movimento 5 stelle. Per l’Emilia-Romagna si tratta di Michela Montevecchi (Bologna) Massimo Bonora (Modena) Massimo Bosi (Ravenna) Paride Guidetti (Ferrara) Simone Guernelli (Parma) Elena Mazzoni (Reggio Emilia) Mauro Frisoni (Forlì Cesena) Fabio Magistrati (Piacenza) Mariano Gennari (Rimini).

"Con la nomina dei coordinatori provinciali il Movimento 5 Stelle completa la propria riorganizzazione interna dotandosi di una figura essenziale per fare sentire maggiormente la propria presenza nei territori", scrivono in una nota congiunta i referenti del Movimento 5 stelle per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Il coordinatore provinciale avrà il compito di essere primo punto di riferimento dei gruppi territoriali e di fare da tramite con i referenti regionali e i portavoce eletti.

"Per diverso tempo abbiamo lavorato, insieme agli attivisti di ogni provincia, per individuare le personalità più idonee a ricoprire questo ruolo. Per questo c’è grande entusiasmo per la conclusione di questo percorso condiviso. Ai nuovi coordinatori va il nostro augurio di buon lavoro", aggiungono Croatti e Lanzi.