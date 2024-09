M5s: riecco Sconciaforni. L’ex Prc sarà capolista. Riformisti, lavori in corso

New entry, riconferme e sorprese. I partiti di centrosinistra, alleati del Pd, sono al lavoro per costruire le liste a sostegno di Michele de Pascale in vista delle elezioni Regionali del 17 e 18 novembre. Già chiuso il listino del Movimento 5 Stelle, a seguito della votazione online di venerdì scorso (844 voti, 617 a favore, 227 contrari). Tra i nomi noti, c’è quello dell’ex segretario bolognese di Rifondazione comunista, Roberto Sconciaforni, già consigliere comunale quand’era sindaco Sergio Cofferati, che sarà capolista. In corsa anche l’ex parlamentare Paolo Bernini, e poi Cristina Petrotta, Marzia Calzoni, Lorenzo Casadei, Adele Porcaro, Giovanni Teofilo Tommaso Cavalieri, Annarita Bove, Salvatore Armeli, Serena Scandellari e Alaa Elalouani. "Ogni candidato, con il proprio bagaglio di esperienza e competenza, è pronto a difendere i diritti dei cittadini e a promuovere politiche innovative per la nostra regione", hanno detto i coordinatori regionali del M5s, Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Lavori in corso, invece, tra i riformisti. Al momento lo schema è come quello ligure: Italia Viva farà un’unica lista con +Europa e il partito socialista, mentre Azione andrà in tandem con il partito repubblicano. La riedizione del Terzo polo pare difficile. Ma – sia tra i renziani sia tra i calendiani – si ripete che in politica "mai dire mai". Marco Lombardo, senatore e segretario regionale di Azione, per ora fa sapere che "ci presenteremo con il nostro simbolo, insieme a quello dei repubblicani". Ma la chiusura a Italia Viva è senza lucchetto: "Aspettiamo di capire che cosa vogliono fare gli altri partiti dell’area riformista per vedere se ci sono le condizioni per essere il più unitari possibili".

Parole che non si discostano di tanto parlando con esponenti renziani. Sulle candidature, già si sa che per Azione sono in pole il segretario provinciale Serse Soverini e l’ex parlamentare Mara Mucci; Iv, invece, dovrebbe puntare sul coordinatore regionale Stefano Mazzetti, la capogruppo in Regione Giulia Pigoni e l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori.

Rosalba Carbutti