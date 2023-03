M5s, si riparte da Montevecchi "Giriamo pagina"

"Quello di Bologna è un territorio dalla storia complicata per noi, ma siamo pronti ripartire con grande entusiasmo e voglia di lavorare. In testa ambiente, legalità, lotta alle mafie". Si è presentata così ieri Michela Montevecchi, ex parlamentare del M5s e nuova coordinatrice provinciale M5s. "Basta passato, si guarda al presente e al futuro". Nella riorganizzazione, "questo ulteriore tassello messo con la nomina dei coordinatori provinciali, a cui seguirà la costituzione dei gruppi territoriali e la definizione dei loro rappresentanti darà al M5s la possibilità di agire ancora con più efficacia".A questo nuovo incarico, che porta la firma del presidente Giuseppe Conte su proposta dei referenti regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi, "arrivo con quasi dieci anni di Parlamento sulle spalle, con conoscenza dei mecanismi ed esperienza".

Ovviamente ieri sul circolo Mazzini, luogo della conferenza stampa, aleggiava lo spirito dell’ex guida Massimo Bugani, in procinto di fare la tessera del Pd. Con lui e Marco Piazza ai dem, il Movimento in Comune è stato azzerato. Per Lanzi, Bugani "nel passato ha rappresentato anche un punto di riferimento importante. Le scelte sono tutte legittime, ma se anteponi il tuo interesse personale all’interesse della tua comunità, c’è poco da dire". Montevecchi sarà quindi il punto di riferimento fuori dalla giunta, e intanto il Movimento chiederebbe di entrare nell’esecutivo Lepore. "Abbiamo già avuto due incontri con Lepore e gli abbiamo evidenziato questa criticità. E’ un problema che abbiamo che vorremmo risolvere. Ci contiamo, ma non nell’immediato". In ogni caso, l’intesa con il Comune a trazione sinistra-centro sembra ri-promettere bene: presente ieri in sala Marco Tufano, collaboratore del Gabinetto del sindaco e assistente diretto della vicesindaca Emily Clancy.

pa. ros.