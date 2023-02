Gianni

Gennasi

MOTORIZZAZIONE

Già lento per costituzione, dall’inizio del mese l’ufficio provinciale di via dell’Industria è in panne a causa dello stato di agitazione dei dipendenti (pochi), con il conseguente blocco del lavoro straordinario. Risultato, gli esami di guida stanno diventando merce sempre più rara. Ma chi non ti ha dato la patente?

ANDREA COLOMBO

L’ex assessore sulla bici per la bici con la bici è stato assunto dalla Fondazione innovazione urbana, condotta da Comune e Università. In un anno guadagnerà 71mila euro lordi. Insomma, lo hanno ecologicamente riciclato.

IL GENERALE INVERNO

Fino al 16 marzo il People Mover funzionerà a velocità e orario ridotti per consentire l’installazione di un software contro il gelo, che ha già provocato a sufficienza guasti e intoppi. E la navetta va. Se non fa troppo freddo.

IL CANONE A1

Curiosa lite legale tra il Comune di Sasso Marconi e Autostrade per l’Italia. Il primo chiede all’Aspi di pagargli l’occupazione del suolo per i piloni dei viadotti piantati nel territorio; la società ha impugnato la cartella esattoriale (68mila euro per il 2022) davanti al tribunale. Altro che casello, questo è un casino.

VOLI LOW-COST

Dopo una lunga e complessa trattativa, è stato firmato il nuovo accordo tra l’aeroporto Marconi e la compagnia Ryanair, valido sei anni. Nei quartieri sorvolati di continuo da decolli e atterraggi la notizia ha fatto rumore.

LA MOSTRA

Ilary Blasi ha visitato a Villa Aldrovandi Mazzacorati ‘I corpi di Ellis’, dell’amica Malisa Catalani. Sculture luminose di corpi feriti a simboleggiare le storie dei migranti che sbarcavano a Ellis Island. No, francamente non è arte per Totti i gusti.

SANITÀ

Tagliato, e festeggiato, alla Chirurgia urologica del Maggiore il traguardo a quattro cifre degli interventi eseguiti in tre anni con l’ausilio del robot Da Vinci. La resezione dei mille.