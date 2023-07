Ma i cittadini bocciano la svolta "Scelta sbagliata, limite esagerato"

La prima giornata di sperimentazione di ’Città 30’ non convince i cittadini, che non condividono la scelta, ma devono abituarsi entro sei mesi alla nuova normativa. I pareri continuano a essere negativi e l’andamento della giornata non cambia le loro opinioni. Alcuni, addirittura, non ricordavano l’inizio della sperimentazione. "Bologna vuole diventare una delle migliori città – tuona Francesca Lorenzi –. Ma che inizi a fare delle piste ciclabili decenti, che crei una rete più sicura per davvero. Spero che la prova di ’Città 30’ sia fallimentare: sono d’accordo su questo limite di velocità in alcune vie limitrofe, marginali, ma non si può vincolare un’intera città ad andare a questo passo. È un’assurdità, anche per l’inquinamento, che aumenterà".

Anche Manuel Albanese è contrario alla decisione, ma desidera maggiore sicurezza stradale. "L’ultimo incidente con i famosi youtuber dimostra che alcune cose vanno modificate – spiega Manuel –. Ma trenta chilometri orari sono eccessivi, ed è una normativa generalizzata, che colpisce la città nella sua totalità. Non credo che sarà efficiente e nemeno che risolverà il problema degli incidenti: bisognerebbe aggiungere più posti di blocco e controlli. È anche inutile parlare di riduzione di inquinamento, perché l’effetto sarà opposto".

I conducenti sono preoccupati per il traffico che il nuovo limite creerà, in particolare negli orari di punta. "Sarebbe più utile dire di non utilizzare la macchina, perché chi deve rispettare gli orari di lavoro o recarsi a un appuntamento non riuscirà a essere puntuale – afferma Sebastiano Alberto Medri –. L’obiettivo è evidente, ed è costringerci a girare in autobus, in bicicletta o a piedi. Ma costringerci a viaggiare ai trenta all’ora è una pagliacciata. La prossima notizia sarà bloccare il traffico ovunque in città". Per essere in orario, secondo gli intervistati, ci si dovrà muovere con molto anticipo.

Alcuni cittadini lamentano una "cattiva comunicazione" da parte del Comune. "Credo ci sia molta confusione sull’argomento in merito alle informazioni – sottolinea Arianna Strazzari –. Basterebbero maggiori controlli, ma restrizioni assurde come questa sono insensate. Non è una velocità realizzabile, perché viaggeremo in prima. Andando più lentamente non si riduce l’inquinamento: stiamo andando nella direzione opposta. Come faremo con il lavoro? Partiremo due ore prima. Sarà una complicazione che proprio non ci voleva".

I dubbi assalgono gli abitanti, soprattutto i conducenti. "Non so se sarà utile per cambiare qualcosa, perché basterebbero maggiore attenzione e il rispetto delle regole – precisa Davide Bicocchi –. Di questo passo ci ridurremo a viaggiare ai cinque all’ora. Questo adeguamento non ridurrà il problema, anzi creerà maggiore confusione".

’Città 30’ avrà degli effetti e delle conseguenze anche sul traffico, in particolare negli orari di punta. "Il traffico a Bologna è già congestionato, forse non ci saranno ripercussioni così evidenti, salvo negli orari principali e di punta. Ma il traffico ha già dei momenti di congestione tali che, anche con un limite di trenta chilometri orari in tangenziale, non potremmo riuscire a muoverci".

Secondo una studentessa, "ci sono troppi incidenti, che coinvolgono tutte le fasce d’età – spiega –. Ma non siamo abituati a questo limite, che è troppo basso. In particolare le strade a scorrimento non possono essere coinvolte. In merito all’inquinamento, non ci saranno miglioramenti. Andare piano, bloccare il traffico e fare ripartire la macchina in continuazione non salvaguarda l’ambiente".

Mariateresa Mastromarino