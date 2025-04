Ma i prof stanno col preside:: "Si ascolta solo chi grida di più"

Sessantaquattro su 98 prof del liceo Minghetti firmano una lunga lettera che respinge tutte le accuse di essere antidemocratici. "Dopo l’occupazione e le prese di posizione del Collegio Docenti, una valanga di reazioni e iniziative basate spesso su informazioni inesatte e letture aprioristiche dei fatti sta investendo" il Minghetti, scuola ben nota per "la costante apertura di spazi di condivisione, per la sua inclusività e per la vivace sensibilità politica". Più che di riflessioni e proposte, "si tratta in prevalenza di attacchi, non sempre composti, che compromettono la serenità di studenti, la dignità dei docenti e del personale e il valore di una istituzione importante della nostra comunità". Quanto alla decisione del Collegio dei Docenti di sanzionare con 3 giorni di sospensione (convertiti in lavori socialmente utili) e il 6 in condotta gli studenti-occupanti, i 64 prof spiegano che la scelta è data "dall’urgenza di far riflettere sulla grave scorrettezza di un comportamento che ha interrotto la consolidata identità democratica del nostro liceo, fondata su accoglienza, dialogo e ascolto fra tutte le sue componenti, anche durante le autogestioni e le occupazioni degli anni passati". Con questa occupazione (a zero votazioni e mediazioni) "sono stati violati gli organi collegiali, il patto educativo sottoscritto da tutte le componenti della scuola, famiglie incluse, e l’armonia di una comunità in cui ogni confronto è stato sempre accolto, anche sulle tematiche di attualità su cui questa occupazione era incentrata". In parallelo, "si è avviata una campagna sui social che, invitando alla lotta, ha avvalorato l’idea di un nemico inesistente e di un altrettanto inesistente clima di repressione nel nostro liceo. Un’accusa risibile per chiunque conosca anche solo per sentito dire il Minghetti e i suoi docenti".

L’intento del Collegio, "non certo punitivo, ma fondato su principi educativi, è stato di valorizzare in chiave di cittadinanza il rapporto fra le proprie azioni e le conseguenze che ne derivano e di promuovere il senso del limite come strumento di maturazione e di crescita". I firmatari "rifiutano la radicalizzazione dello scontro, alimentata da logiche a cui sono estranei e di cui la storia ci ha mostrato manifestazioni e conseguenze. Non si prestano alle strumentalizzazioni provenienti da più direzioni e a fini diversi e particolari, senza peraltro che i loro promotori abbiano dialogato con tutte le parti in causa, compresi i molti studenti la cui voce è sovrastata da chi sa gridare più forte".

f. g. s.