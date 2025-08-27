Ma i quartieri applaudono: "Ottima scelta, i risultati si vedono. Così si evita l’abbandono dei rifiuti"

Cestini con posacenere rimossi dalla Bolognina allo Stadio, e ora avanti con Porto-Saragozza e Indipendenza. È la strategia sperimentale di Comune ed Hera per combattere l’abbandono indiscriminato e l’accumulo di rifiuti. E "il sistema funziona – le parole di Lorenzo Cipriani, presidente del quartiere Porto-Saragozza –. Dispiace che per lo scarso senso civico di pochi si stia ricorrendo a una misura che può sembrare drastica, anche perché la maggior parte dei residenti ha a cuore il territorio. Ma con questa sperimentazione iniziata sei mesi fa in via Frassinago e in via Nosadella si è già visto che i risultati sono ottimi, si è ridotto l’abbandono dei rifiuti. Quei cestini purtroppo venivano usati per lasciare i sacchi dell’indifferenziata e un po’ di tutto". Non solo. "Si possono attuare forme importanti di sperimentazione con le attività commerciali – prosegue Cipriani –, molte stanno rispondendo concretamente. In collaborazione con Hera, mettono fuori dei piccoli cestini e li lasciano usare ai cittadini. Un valore aggiunto, di cura, da parte dell’attività commerciale che così può anche pubblicizzarsi come attività attenta all’ambiente". Altro tema, quello dei turisti ed AirB&b, dove "non vengono dotati di Carta Smeraldo dai proprietari delle strutture e quindi poi lasciano la spazzatura dove capita".

In Bolognina, dove il progetto è partito già da un po’, l’idea è stata accolta con favore. "Cerchiamo di trovare strategie nuove per disincentivare lo scorretto conferimento dei rifiuti – spiega Federica Mazzoni, presidente del quartiere Navile –, un fenomeno che ha anche molto a che fare con l’educazione culturale e la responsabilità individuale. Procediamo per tentativi, il tema dell’educazione ci preme molto". Da una parte, quindi, le mosse anti-degrado, dall’altra quelle pro-decoro, "anche raccogliendo le segnalazioni dei cittadini – prosegue Mazzoni – . Laddove viene tolto un cestino si può mettere una fioriera, tanto per fare un esempio. Una strategia complessiva per educare e disincentivare l’abbandono ei rifiuti e, allo stesso tempo, per prendersi cura del quartiere. Certo, il problema del degrado qui resta, ma la situazione è migliorata molto con la Carta Smeraldo, grazie a cui la differenziata ha fatto un enorme balzo in avanti, e con gli spazzini di quartiere che passano due volte al giorno".

Di parere opposto Forza Italia: "Eliminare i cestini non risolve il problema, anzi rischia di alimentarlo – scrivono Annamaria Cesari, vice segretaria FI Bologna, Moreno Masotti, segretario Navile FI Bologna e Giacomo Forcione, Responsabile Disabilità & Welfare FI Bologna –. Poniamo il caso di un turista o di uno studente privo di Carta Smeraldo che non sa dove conferire il cartone di una pizza, che nel forellino innovativo non entra, dove potrà mai finire tale rifiuto? L’amministrazione pretende che si riportino in borsa i rifiuti e, si sa, molti non lo fanno". E il Comune, dicono, doveva organizzarsi "per implementare i ritiri e aumentare i cestini" perché la rimozione "non serve a nulla, anzi peggiora il degrado, come è accaduto a Casalecchio". E poi, "la responsabilità di eventuali nuovi cestini sarà appioppata agli esercizi commerciali, già vessati dai lavori del tram, cantieri vari, assenza di parcheggi. Servono progetti innovativi, incentivazione al riciclo, sanzioni, nuovi luoghi dove poter conferire, una campagna di sensibilizzazione".