Ma il Pd blinda la manovra: "Abbiamo salvato i servizi"

Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, il presidente de Pascale ha detto che la manovra era necessaria per evitare tagli alla Sanità. "Questa è una manovra che non solo punta a salvare la sanità pubblica, ma vuole migliorarla".

In che modo? "Mettendo al centro due parole: prevenzione e appropriatezza".

Che si traducono in cosa? "Non abbiamo voluto cedere al ricatto delle Governo".

Ricatto? "Sì, che suona come: ‘Questi sono finanziamenti, anzi, su alcune cose ci sono anche dei tagli’, quindi l’effetto sarebbe stato quello di dover ridurre i servizi. Cito Fabrizio De André: si va in direzione ostinata e contraria".

L’Emilia-Romagna durante l’ultimo mandato di Bonaccini aveva speso tutte le risorse possibili e anche quelle extra: de Pascale ora parla di continuità proprio nella volontà di non dover tagliare i servizi.

"Ha ragione. Siamo andati in sofferenza quando la spesa legata al Covid era forte e il Governo, che era di centrosinistra, ha deciso di non contribuire più sulla base dell’impatto della pandemia nelle varie regioni, ma in maniera capitaria. L’Emilia-Romagna stava soffrendo molto quindi quelle risorse non bastavano, così abbiamo fatto ricorso a spese straordinarie: un sistema che non poteva durare a lungo".

Sull’aumento dei ticket sanitari, però, si discute molto.

"La volontà è trovare soluzioni condivise che possano chiedere un sacrifico in più a chi ha di più. L’obiettivo è, appunto, migliorare l’appropriatezza".

Altro tema caldo: i Cau.

"Sono una bella invenzione nata nella nostra regione che, come altre volte, ha fatto la storia. Penso ai servizi per l’infanzia: nessuno pensava raggiungessero questi livelli, eppure abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo".

Non tutti la pensano così.

"È chiaro che quando viene introdotta un’innovazione servono capacità di discussione e volontà di migliorarla. I Cau stanno evidenziando lati positivi, ma anche cose da aggiustare. La destra ha un atteggiamento ideologico ed è sbagliato perché, parlando con i cittadini, si percepisce che stanno avendo effetto".

Infine, i punti nascita.

"De Pascale ha scelto la strada più difficile, ma anche quella più responsabile. Questo ci deve portare a investire al meglio sui percorsi nascita".

Questi primi mesi di legislatura come stanno andando?

"Evidenziano un approccio chiaro: investiamo sui servizi pubblici. Garantire i servizi pubblici significa che chi è in difficoltà può avere comunque gli stessi diritti: dalla sanità al welfare fino ai trasporti. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e confido che anche dal Governo e dall’opposizioni ci sia questa volontà".