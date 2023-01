Ma il sindaco difende l’intervento "Contestarlo ora è surreale"

Giampiero Veronesi, sindaco di Anzola, al secondo mandato, non ha incontrato i manifestanti partiti da Lavino di mezzo ed approdati sotto il municipio per contestare il piano urbanistico in discussione. Come mai questa scelta?

"Piano! Né i manifestanti né il loro volantino dicevano che sarebbero venuti in Comune e nessuno di loro ha chiesto un incontro con me. In compenso, sabato mattina, quindi lo stesso giorno della manifestazione, ho imparato dal Carlino che i manifestanti sarebbero arrivati sotto al municipio. Dal momento che ho fatto 25 incontri con i residenti e con i commercianti, non ho certo problemi a farne altri. L’importante è che quegli incontri non vengano strumentalizzati da partiti politici e da organizzazioni di categoria".

A quando risale la scelta di fare questo nuovo insediamento? Non si poteva prevedere almeno parzialmente una rigenerazione di capannoni dismessi?

"Nel 2019 abbiamo votato in consiglio comunale la manifestazione di interesse. Nel 2021 siamo tornati a votare l’accordo territoriale, approvato anche in tutti i consigli comunali delle Terre d’acqua. Nel 2022 la Città Metropolitana ha inserito l’intervento nel piano metropolitano. Che quindi oggi ci siano partiti e organizzazioni di categoria che si svegliano e cavalcano la contrarietà a questo intervento, è oggettivamente surreale. Sul tema del recupero dei capannoni dismessi, bisogna chiarirci una volta per tutte. Benché l’amministrazione non sia un’agenzia immobiliare, abbiamo fatto tutto il possibile per spronare i proprietari dei capannoni abbandonati a valutare la possibilità di venderli o affittarli. Il prezzo richiesto non ha mai trovato il favore del mercato".

Qual’è l’articolazione del comparto?

"Per quanto riguarda il supermercato, parliamo di una superficie totale di 10mila metri dei quali 6mila di vendita e 4mila di magazzino. Non ci saranno esercizi commerciali. In termini di dimensioni e di impatto sarà la metà del Centro Borgo".

Quali sono i prossimi passaggi amministrativi? Pensa a delle modifiche? La sua maggioranza sosterrà fino in fondo questa scelta?

"Ci troviamo nella fase in cui verrà avviata la conferenza di servizi in Città metropolitana. Come ho sempre detto, piccoli aggiustamenti sono certamente possibili ma lo stravolgimento del progetto non è praticabile. Abbiamo inserito quest’intervento nel nostro programma elettorale, siamo stati eletti a larga maggioranza, e stiamo portando avanti un obiettivo di mandato".

g. m.