Ma le correnti dem puntano sulla Pillati

Sara Bonafè, assessora alla Sicurezza e alle Attività produttive del Comune di San Lazzaro, si candida ufficialmente alle primarie del centrosinistra proprio nel culmine di quel caos politico che solo il Pd, a Bologna e ad altre latitudini, sa scatenare. Le primarie sono state chieste da un documento licenziato venerdì scorso dall’alleanza allargata. Compreso il Pd sanlazzarese, che alla prima avvisaglia di un possibile sbarco su San Lazzaro di Marilena Pillati ha subito alzato gli scudi: vogliamo le primarie. La consigliera regionale ha sì un alto profilo, ma nella città amministrata da Isabella Conti si vuole mantenere un profilo territoriale. Senza ingerenze esterne. Eravamo al 10 gennaio.

Due settimane dopo, alcuni pezzi che compongono la maggioranza dem provinciale si starebbero mettendo d’accordo diversamente. Sulla Pillati. C’è l’acquiescenza di Andrea De Maria, un via libera, anche perché il deputato, molto forte altrove, su San Lazzaro non ha delle truppe pesanti. C’era da convincere la segretaria Federica Mazzoni, che nel percorso verso le primarie (e anche senza) del Pd aveva fatto un nome: Marina Malpensa. Di diverso avviso il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha sempre visto il profilo Pillati benissimo per San Lazzaro. Un profilo che non dispiacerebbe nemmeno a Isabella Conti. Qualche settimana di trattativa e il dado sarebbe quasi tratto: Mazzoni ci starebbe, Conti pure, Lepore idem, Pillati nemmeno a dirlo. Manca la minoranza dem, che fa capo a Francesco Critelli e Alberto Aitini, che nelle ultime ore sarebbe stata febbrilmente contattata per l’ok finale per andare tutti su Pillati. Un mega accordo politico che accontenterebbe tutti: De Maria ha Casalecchio, Lepore ha scelto su San Lazzaro, la minoranza ha grosse chance per prendersi alle primarie Castel Maggiore con De Paoli. Con buona pace della coalizione sanlazzarese? Si vedrà. Ma con riflessi diretti sulle candidature alle prossime Regionali.

pa. ros.