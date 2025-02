Ma manca una vera idea di città

La rimozione del tombamento del canale che scorre in via Riva di Reno tenta di riabilitare un brano del centro storico che si è progressivamente consumato e che oggi richiede rinnovata tonicità. Ritengo importante sottolineare che quest’opera risulta episodica perché si inquadra in uno scenario privo di un progetto lungimirante di città, di una prospettiva, di una visione complessiva, e privo inoltre di una qualità progettuale di eccellenza che un’amministrazione comunale dovrebbe sempre

vantare. E non posso eludere un argomento fondamentale che, nei casi analoghi a quello della riapertura del canale di Reno esplode inevitabilmente.

*Architetto