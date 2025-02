Ma manca una vera idea di città

Trebbi*

Ovvero: l’auto in sosta è incompatibile con le città e quindi anche con Bologna. In assenza della realizzazione di contenitori nel sottosuolo o fuori terra per parcheggiare auto, moto e bici togliendole dalle superfici pubbliche, ogni iniziava rivolta a quella parte della tanto agognata sostenibilità che riguarda la mobilità urbana risulta vana. Personalmente ritengo interessante l’opera di riapertura del canale, ma le strade delle nostre città richiedono di essere sgombrate, ordinate, così come si usa fare in un tavolo dopo aver consumato un pasto. Solo successivamente le loro anguste superfici potranno sopportare ulteriori prove.

Infine, penso che l’opera avrebbe avuto maggiore significato se la rimozione del tombamento avesse riguardato l’intero tratto del canale. Questo però è un dato risaputo: appartiene a quel carattere della ‘bolognesità’ che teme di esagerare e che non può che tramandare

conseguentemente testimonianze incompiute.

*Architetto