Ma per la siccità non basta "Serve molta più pioggia"

"La neve sul nostro Appennino va bene, ma ha poca influenza per quanto riguarda il riempimento degli invasi: quello che serve veramente è la pioggia. E deve cadere per un paio di mesi, gennaio e febbraio". Michele Solmi, referente dell’Area agro-ambientale per la Bonifica Renana chiarisce poi "che non deve piovere per due mesi consecutivi, ma arrivo a dire uno sì e uno no, se vogliamo che falde e invasi ne abbiamo beneficio per affrontare un’eventuale altra estate siccitosa, come è stata quella passata". La neve, spiega sempre Solmi, è fondamentale cada sulle Alpi perché andrà a riempire il Po e i grandi laghi del nord, come Maggiore e Garda.

"Per noi è vitale che l’acqua sia nel fiume Po perché è da lì che noi prendiamo le risorse idriche, necessaria al settore agro-alimentare – prosegue – attraverso il Cer (il Canale emiliano romagnolo). I livelli del Po a Pontelagoscuro, il punto da dove preleviamo acqua, è attualmente ai livelli estivi, le falde non hanno ancora recuperato i due anni di terribile siccità che abbiamo appena trascorso".

Il biennio 2021-2022 è probabilmente il più carente di acqua nella storia delle registrazioni scientifiche relative alla pluvialità ed ha fatto perdere alle falde dal 30 al 40 per cento di disponibilità. Questo vuole dire che per recuperare ci vogliono giornate e giornate di precipitazioni. "A novembre è piovuto parecchio – fa notare Solmi – e ci sarebbe aspettato di vedere un livello maggiore di acqua nelle falde. E invece tutto è stato assorbito dal terreno che era in gravissima carenza. Questo naturalmente è un bene ma prima di vedere risalire il livello di falde e invasi serve molto, molto di più. Altrimenti, ne caso di un’altra estate senza precipitazioni, non potremo nemmeno usufruire del paracadute utilizzato nei due anni passati e cioè le riserve di acqua che erano state accumulate negli anni precedenti e dovremo affidarci al cielo: se piove bene, se non piove sono problemi molto seri".

Intanto Solmi rende noto che l’invaso di Castel San Pietro è pronto e conterrà le acque trattate di Hera. Gli altri, nel Bolognese, dai quali si può attingere sono quello di Sasso Marconi (Reno Vivo) e Varignana, mentre altri che dovranno essere creati a valle dei depuratori sono ancora in fase di progettazione.Intanto la Bonifica Renana, ha già avviato il programma ’Acqua virtuosa’: gli agricoltori faranno sapere quando hanno bisogno dell’acqua per le varie coltivazioni, in modo che non venga sprecata nemmeno una goccia di ’oro azzurro’.

Monica Raschi