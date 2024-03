Macario compie un secolo. Festa con le figlie e il sindaco

Un secolo di vita per Macario Murino. Martedì scorso presso la casa residenza per anziani di Medicina è stato festeggiato il compleanno di Murino, che ha spento le sue 100 candeline insieme a famigliari e amici. Originario di Oliveto Citra, in provincia di Salerno, si è trasferito a Medicina nel 1949 insieme alla moglie e alla prima figlia Maria. Negli anni la famiglia si è allargata e sono nate anche le figlie Luisa, Anna e Rita.

I familiari e amici presenti, tutti gli ospiti, gli operatori, il sindaco di Medicina Matteo Montanari e il vicesindaco Dilva Fava hanno festeggiato insieme a Macario questo importante traguardo (nella foto). Per l’occasione, il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale, gli ha donato la medaglia commemorativa insieme a un mazzo di fiori. Macario ha lavorato con tanto sacrificio fino al pensionamento nelle vaste campagne del territorio medicinese, per dare un futuro alla sua famiglia. Oggi le figlie ne parlano orgogliose: "È stato un grande lavoratore e un esempio. Un papà protettivo e molto amorevole che si è sempre preso cura di noi. Fino all’età di 95 anni è sempre stato molto attivo, dedicando il suo tempo alla coltivazione dell’orto per la nostra famiglia". Tutte le mattine le figlie passano tempo insieme a Macario passeggiando per le vie del centro storico.

z. p.