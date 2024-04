Macbeth: Daniel Oren fa crescere il dramma di atto in atto

Quasi dimenticata fino a 50 anni fa, l’opera ’Macbeth’ di Giuseppe Verdi è oggi fra le più eseguite nel mondo. L’edizione andata in scena venerdì al Comunale Nouveau (repliche fino al 18 aprile) non passerà alla storia, ma non mancava certo di pregi sul piano musicale, con una resa crescente di atto in atto. Merito in primo luogo del direttore Daniel Oren (uno spettacolo lui stesso, da vedere e ascoltare!), che come in altre occasioni ha fatto suonare l’Orchestra del Comunale al meglio e ha servito devotamente ogni esigenza vocale del palcoscenico. Sul quale campeggiava il coro, istruito con la consueta perizia da Gea Garatti Ansini: quale effetto sentire 60 persone sussurrare in pianissimo e poi esplodere nella pienezza di un suono sempre morbido e calibrato! Nomi importanti nel cast vocale, di quelli che girano internazionalmente nei maggiori teatri. Il baritono Roman Burdenko ha saputo rendere appieno le due componenti del canto declamato e spianato che caratterizzano in egual misura il personaggio di Macbeth. Il mezzosoprano Ekaterina Semenchuck (foto) ben coglieva le tinte drammatiche e violente di Lady Macbeth col suo timbro scuro e un volume di suono immenso, mentre – come prevedibile – le stavano stretti gli agili virtuosismi sopranili dei primi due atti. Un Banco di grande eleganza era il basso Riccardo Fassi, con l’unico limite di sfoggiare piuttosto una voce baritonale, così che a fianco di Macbeth i due colori vocali si confondevano anziché contrapporsi. Ineccepibile il tenore Antonio Poli come Macduff, notoriamente impegnato in quest’opera in una sola aria e poco più. Nonostante la positività di tutti gli addendi, la somma dello spettacolo non ha totalizzato punteggi altissimi, come denunciavano i magri applausi. La scintilla sarebbe potuta venire dall’allestimento, una nuova produzione a firma di Jacopo Gassmann, al suo debutto nella regia d’opera, che si avvaleva di eleganti scene geometriche di Gregorio Zurla (perlopiù pannelli semoventi bianchi e neri, con occasionali proiezioni sullo sfondo) e qualche pennellata di colore apportata dai raffinatissimi costumi di Gianluca Sbicca. Ma in tale contesto pur affascinante albergava poi tanta immobilità, in una generale tendenza a spogliare la scena di gesti e di oggetti, salvo poi aggiungerne altri estranei alla narrazione, simbolismi recuperati dal vissuto personale del regista che avrebbero però necessitato di note a piè di pagina per la loro decifrazione.

Marco Beghelli