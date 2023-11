Maccaferri, Apollo conquista Seci. E si prende anche il Sigaro Toscano

Il fondo Apollo conquista definitivamente Seci, la holding della famiglia Maccaferri, fallita nel 2021. Quello che resta dell’impero degli Agnelli bolognesi, insomma, finisce nell’Olimpo del fondo americano. Quello che si attendeva era l’omologa del Tribunale di Bologna che è arrivata martedì, a seguito della decisione in Camera di consiglio del 14 novembre, con Apollo che ha messo sul piatto una somma di 55 milioni di euro per la piena esecuzione del concordato fallimentare.

Somma ridefinita – rispetto a quella iniziale di oltre 83 milioni – alla luce delle attuali maggiori disponibilità liquide della procedura.

L’offerta di Apollo, approvata dai creditori e anche dai curatori — Claudio Solferini, Enrica Piacquaddio e Antonio Rossi — prevede il pagamento degli oltre 11 milioni delle spese di procedura, la soddisfazione di creditori prededucibili e privilegiati (oltre 11,8 milioni), il pagamento degli obbligazionisti (80 milioni più 6 milioni di interessi) e i 9 milioni vantati da Armonia. Apollo dovrà, poi, pagare i creditori chirografari (non assistiti da cause di prelazione) per oltre 505 milioni di euro: il fondo garantisce il 21,5% , cioè 108,6 milioni di euro.

Gli americani acquisiscono anche una serie di partecipazioni a società della holding che fu, per un valore totale stimato di 188,6 milioni di euro. Tra queste, c’è quella del Sigaro Toscano: Apollo se lo ’fuma’, conquistando la maggioranza del 50,085% (appartenuta a Seci, tramite società lussemburghesi) per un valore stimato di 140 milioni di euro.

Ma non solo. Vanno ad Apollo anche diversi immobili, dalla villa Maccaferri a Zola Predosa con piscina, stimata in 1.150.000 euro, alla corte con fabbricati sempre a Zola da 480mila euro. Ma anche un garage in via Volto-S.Arcangelo da 1 milione di euro, un complesso immobiliare a Montecorsaro (MC) da 589mila euro, una porzione di un’autorimessa, un fondo agricolo, un negozio da parrucchiere in via Santa Margherita da 320mila euro, due unità immobiliari ad uso ufficio a Vergato stimati in 70mila euro, oltre a una serie di terreni, tra questi ce n’è uno vicino all’aeroporto di Bologna sul quale è installata la rotaia del People mover.

Non solo. Nel computo delle proprietà della holding fallita ci sono anche vari beni mobili, macchine e attrezzature d’ufficio, mobili, arredi e opere d’arte per una stima totale di oltre 800mila euro. Il Tribunale di Bologna, quindi, omologa il concordato fallimentare proposto da Apollo Delos Italy e dispone, infine, l’esecuzione del concordato con conseguente trasferimento alla stessa "di tutti i beni materiali e immateriali, immobili, mobili, diritti, azioni e obbligazioni oggetta della procedura e alla conseguenza purgazione dei gravami esistenti". Dispone, inoltre, che l’individuazione di beni e diritti oggetto di trasferimento "sia rimessa a uno o più atti notarili" a spese di Apollo e che "i pagamenti delle spese prededucibili e dei crediti di classe C (cioè i residui crediti chirografari, pari a 224,8 milioni), siano eseguiti direttamente dai curatori.

Eventuali somme che dovessero rimanere, dopo il pagamento dei creditori e delle spese prededucibili, andranno a vantaggio di Apollo, tant’è che si prevede che saranno "restituite dai curatori, previa autorizzazione del giudice delegato".

La fine della storia di Seci è datata 5 luglio 2021, quando il Tribunale di Bologna dichiarò il fallimento della holding della famiglia Maccaferri. Apollo ha poi presentato l’8 novembre 2022 una proposta di concordato fallimentare, successivamente approvata da curatori e creditori.