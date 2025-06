Maccaferri e l’esercito Usa assieme

Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR S.p.A. e leader nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, ha siglato tramite la sua controllata statunitense Maccaferri Inc. un contratto quadro quinquennale con il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti (‘USACE’) per un valore massimo di circa 25 milioni di dollari. Focus sulla fornitura di sistemi per la protezione di infrastrutture critiche e territorio da inondazioni e per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Officine Maccaferri metterà a disposizione EBS MAC, una struttura multicellulare a rapido dispiegamento, da utilizzare in situazione di emergenza e frutto dell’esperienza sui ‘gabbioni’ in rete metallica a doppia torsione. Il prodotto può essere riempito in maniera rapida sul posto con materiale disponibile in loco, creando così un’efficace barriera modulare.

Queste soluzioni, già implementate con successo in altre regioni, si stanno sempre più affermando come strumenti essenziali di ingegneria per l’adattamento climatico, contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle infrastrutture e delle comunità vulnerabili. Maccaferri erogherà servizi avanzati di consulenza tecnica e ingegneristica on-site, con team specializzati pronti a intervenire a supporto delle operazioni di installazione e gestione delle barriere di contenimento.

Le forniture saranno gestite direttamente dagli stabilimenti di Maccaferri in Texas e nel Maryland, che fungeranno da hub.