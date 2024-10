Macchiavelli e la Bologna ostaggio della violenza

"I romanzi sono come le persone. Nascono sotto una buona o cattiva stella e, sempre come le persone, muoiono dopo una vita lunga o breve, felice o tribolata. ’La Balla dalle scarpe di ferro’ è nato sotto una buona stella, ha avuto una vita accidentata, ma non vuole morire". Le parole sono del suo autore, Loriano Macchiavelli, padre della scuola bolognese dei giallisti che tante soddisfazioni ha regalato ai lettori. E che oggi alle 18 alla libreria coop Ambasciatori di via Orefici con Tommaso Guerini presenta appunto il suo giallo storico ’La Balla delle scarpe di ferro’ (Einaudi) che da quarant’anni gode di ottima salute. È ambientato nel 1870, con Bologna preda delle Balle, le libere associazioni di autodifesa e mutuo soccorso del popolo. Vivono ai margini e contro la legge, sono spesso delinquenziali. La piú temuta e pericolosa è la Balla dalle scarpe di ferro: nata dopo l’Unità d’Italia, si è specializzata in furti e omicidi, molti dei quali per fini politici. A riportare ordine in città, arriva dalla Sardegna il questore Felice Pinna, che mette su una squadra speciale: una rete di infiltrati nelle diverse Balle del territorio.