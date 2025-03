"Macchina del fango contro di me, ho agito per interesse pubblico"

"Basta alla politica del fango e della strumentalizzazione: si parli di temi e soluzioni per migliorare la vita dei cittadini". A parlare è il sindaco Giampiero Falzone, che replica alla capogruppo in consiglio comunale Sara Nanetti, della lista civica ‘Calderara in comune’. L’esponente civica ha messo in evidenza le spese che ora deve sostenere il Comune per la causa legale che riguarda il giornalista che si occupava anche dell’ufficio stampa dell’ente a cui è stato revocato l’incarico a gennaio.

"Invece di parlare di temi utili ai cittadini – dice il primo cittadino – da mesi si attaccano le persone, si parla di giornalista licenziato quando il Comune di Calderara non aveva assunto un giornalista né ha mai licenziato nessuno. Ma ha revocato, che è cosa ben diversa, un incarico fiduciario. Adesso si parla con parole gravi addirittura dell’uso di soldi pubblici da parte del sindaco come a voler di proposito confondere il piano istituzionale con quello personale, quando di personale nella gestione pubblica non c’è e non deve esserci nulla".

E continua: "L’amministrazione non accetterà più contraddittorio, neppure in consiglio comunale, se l’atteggiamento continuerà ad essere solo quello di affrontare temi mirando unicamente a insinuare, gettare fango, screditare. Nel caso specifico risponderò chiarendo che anche in questa vicenda il Comune agisce per l’interesse pubblico e mai privato".

p. l. t.