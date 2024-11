"Macchine agricole e futuro green"

Tra le molte proposte di Eima 2024 spicca ‘Innovazione e meccanicizzazione: il futuro delle macchine agricole’, il convegno pensato per esplorare le ultime novità e tendenze nel settore delle macchine agricole. "Il settore agricolo rappresenta un terzo del Pil nazionale e interessa tutta la filiera, dalla coltivazione all’esportazione passando per le macchine agricole", spiega Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Parlando di futuro del settore e delle industrie di comparto il direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e professore ordinario di Meccanica Agraria all’Università degli Studi della Tuscia, Danilo Monarca non ha dubbi: "Il settore dell’agricoltura sarà il più importante del prossimo secolo. In futuro le persone si sposteranno verso le città. Senza contare che secondo le stime saremo 10 miliardi. Nel campo degli investimenti la Cina sta comprando tutto il comprabile in America Latina e Africa".

E poi Adelmo Lelli, responsabile della Direzione Territoriale Emilia-Adriatica di Banco BPM che spiega come: "In Emilia-Romagna la crescita sostenibile è un tema prioritario per la nostra direzione territoriale. Il nostro futuro e la nostra crescita sono legati al futuro e alla crescita del nostro territorio, di cui ci sentiamo parte fondante. Il nostro impegno si concretizza nell’offrire sostegno finanziario alle imprese che vogliono adottare pratiche ecologicamente responsabili e investire in tecnologie green".

Alberto Biondi