Macchine automatiche. Fatturato record: oltre 10 miliardi

Si è attestato oltre i 10 miliardi – per la prima volta nella sua storia – il fatturato 2024 dell’industria italiana delle macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio. È quanto emerge dai dati presentati nel corso dell’assemblea annuale dei soci di Ucima secondo cui il giro d’affari complessivo ha raggiunto i 10,06 miliardi, con una crescita del 9% rispetto all’anno precedente. La maggior parte del fatturato è generato dalla Packaging Valley emiliano-romagnola, 211 aziende (34,1% del totale) che da sole producono il 62,1% del fatturato complessivo (oltre 6,2 miliardi). In testa i settori alimentare e delle bevande, che insieme assorbono il 56,1% delle vendite complessive: il cibo si attesta al primo posto con 3,12 miliardi (31% del fatturato totale). Quanto ai mercati, nel 2024 le vendite all’estero hanno raggiunto quota 8 miliardi (79,4%, +10%).