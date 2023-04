Macchine da cucire dal Lions per la coop sociale ’Il Rammendo’

Ago, filo e anche borlengo nei primi passi del progetto Rammendo: iniziativa della cooperativa ’Il solco dai crocicchi’ dedicato alle mamme ospiti della casa di accoglienza Casa di Giulia a Zola Predosa. Così l’altra sera nella sala parrocchiale di Ponte Ronca erano tutti esauriti i posti alla cena di sostegno al laboratorio di generazioni legato alla moda etica organizzata dai Lions club Zola Predosa e Lions club valli Lavino Samoggia. Cena a base di borlenghi e prodotti tipici offerti da soci e imprenditori, preparati e serviti con l’aiuto di tanti volontari con lo scopo di raccogliere fondi per questo progetto sostenuto dalla prima ora da Insieme per il lavoro: il network che vede la Chiesa di Bologna insieme a Città metropolitana, Comune, Regione, associazioni di categoria e sindacati uniti per aiutare le persone disoccupate e fragili nella ricerca di un lavoro.

In questo caso il progetto nasce dalla cooperativa Il solco dei crocicchi, e si intitola ‘Rammenda: laboratorio di generazioni’ per l’assunzione e la formazione di mamme ospiti della casa di accoglienza Casa di Giulia con sede a Zola. Insieme per il lavoro ha accompagnato la cooperativa sociale nella strutturazione di una nuova attività di imprenditoria, finalizzata ad attivare un laboratorio sartoriale, per la creazione di nuove occasioni di formazione e inserimento lavorativo femminile e anche come luogo di aggregazione socio culturale e di scambio intergenerazionale.

In questo contesto i due Lions, presieduti da Franco Monterumisi e Alessandro Giorgi, hanno promosso la serata coinvolgendo soci ed ospiti con l’obiettivo di avviare un service di aiuto all’acquisto di macchine da cucire (accettano anche donazione di macchine usate ma funzionanti) e materiale d’uso. La cooperativa ’Il solco dei crocicchi’ è una impresa sociale che dal 2001 si occupa di servizi alla persona, servizi educativi e progetti d’inserimento lavorativo di fasce deboli. Gestisce strutture per l’accoglienza di madri con bambini per il supporto alla genitorialità e per persone con problemi legati alla dipendenza, in particolare nei confronti del gioco d’azzardo. Nella Casa di Zola gli ospiti vivono una dimensione abitativa famigliare che favorisce le relazioni di mutuo aiuto. In questo contesto il progetto Rammenda valorizza le competenze degli ospiti e le rende un volano per raggiungere un’autonomia abitativa, lavorativa e di reale inserimento nel territorio.

Gabriele Mignardi