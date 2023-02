Macciardi: "Al lavoro anche di notte Ma il suono di domani sarà perfetto"

di Marco Beghelli

Dopo mesi di riserbo, il sovrintendente del Teatro Comunale, Fulvio Macciardi, ha rotto il silenzio: la prima rappresentazione operistica ufficiale nel tanto chiacchierato Comunale Nouveau è giunta felicemente al termine, e ora si può ricominciare a parlare di questa impresa che ha tenuto col fiato sospeso. "Erano troppe le incognite, per esprimersi pubblicamente – ammette il sovrintendente –, tutto sul filo di lana: se avessi dovuto dire la verità, avrei confessato ‘Sono preoccupatissimo!’; e allora era meglio tacere. Per quanto si lavorasse in fretta, sembrava impossibile poter giungere in tempo. Ma per fortuna qui in Fiera sono abituati ad allestire padiglioni complessi, con squadre che hanno lavorato 14 ore al giorno, tecnici che tiravano fin quasi a mezzanotte. Ciò detto, ancora una settimana fa sapevamo pochissimo riguardo al palcoscenico: il regista Aliverta ha fatto miracoli preparando lo spettacolo in altri spazi. Per fortuna, ci hanno consegnato un palcoscenico agevole e molto pratico, strutturalmente semplice, tutto dritto e regolare; ma mentre abbiamo avuto il tempo di lavorare molto bene sull’acustica della buca orchestrale, con legno riflettente e una moquette tecnica per la rifrazione del suono, in palcoscenico non abbiamo ancora potuto attivare alcun accorgimento: al momento, il suono che sente il pubblico è quello naturale della struttura; avessimo avuto la consegna a gennaio, avremmo potuto effettuare in anticipo le prove acustiche rimandate al prossimo mese. Attualmente abbiamo dunque uno spazio tecnicamente molto sviluppato (la buca) contrapposto ad un altro quasi vergine (il palco). Sono tuttavia sicuro che l’esito finale sarà buono, con un ottimo equilibrio sonoro fra voci e orchestra capace di soddisfare il pubblico, insieme alla piena visibilità e alla vicinanza al palcoscenico che caratterizzano questo Comunale Nouveau rispetto ad altre sale".

Cosa farete, dunque?

"Al momento non c’è legno sul palcoscenico, ma solo acciaio. Prevediamo una serie di elementi laterali, una pannellatura obliqua di quinte mobili che restringano all’occorrenza i 15 metri di larghezza del palcoscenico (sin troppi, rispetto all’altezza di soli 6,5). E poi una grande struttura oltre il fondo del palcoscenico, dove ci sono 20 metri di vuoto: con gli ingegneri acustici stiamo immaginando qualcosa che assomigli alla parete di una camera acustica in legno, leggermente ricurva e aggettante verso la sala; supponiamo così di ottenere una miglioria non tanto sulla quantità di suono prodotta in palcoscenico, ma sulla sua qualità, in analogia con il suono proveniente dalla buca orchestrale".

Con la scarsa altezza e l’impossibilità di movimentazione in verticale, sarà possibile continuare a coprodurre allestimenti con teatri ‘normali’?

"Dopo questo anno zero in cui studiamo i limiti del palcoscenico, i registi già contattati per le prossime stagioni confermano la loro presenza, dichiarandosi disponibili ad adattarsi a questo spazio insolito. Ci sarà da lavorare tecnicamente sulle scene importate, ma sono sicuro che troveremo le giuste soluzioni: complesse per noi, ma non penalizzanti per il pubblico".