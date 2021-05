di Paolo Rosato Fulvio Macciardi, sovrintendente e direttore artistico del Teatro Comunale, c’è preoccupazione da parte vostra su quanto sta accadendo in piazza Verdi, specie nelle ultime sere? "Una preoccupazione c’è sempre stata su piazza Verdi. E c’è anche adesso, stiamo cercando di capire quale possa essere il nostro ruolo. Che sicuramente non può essere quello di fare ordine pubblico". Avevate utilizzato delle guardie private per il portico in via di ristrutturazione. "Un portico che è praticamente ultimato e che sarà bellissimo. Detto questo, quelle guardie prima della pandemia facevano molta fatica a tenere il portico pulito e ora vedremo come fare, la situazione in piazza è molto complicata". State pensando di ritirarvi dagli eventi che sarebbero in programma in piazza Verdi dal 19 giugno? Dovreste essere tra gli organizzatori. "Qualsiasi decisione verrà presa assieme...

