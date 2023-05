Macerata omaggia il talento di Paola Pallottino

Paola Pallottino ora è anche Accademica onoraria e Premio Svodoba al talento artistico dell’Accademia di Belle Arti di Macerta. Ieri la cerimonia che vede anche la mostra ’Quasi per gioco’ dedicata ai molteplici talenti di questa storica dell’arte, illustratrice e paroliera che a ha fatto di Bologna la sua città di cuore e di arte. Oltre alla lunga docenza alla nostra Accademia di Belle Arti, impossibile non ricordare il sodalizio con Lucio Dalla (come pure con Branduardi) per il quale ha scritto il testo di ’4-3-43’, o ’Il gigante e la bambina’ cantata da Ron, ma anche le illustrazioni per l’infanzia, per la scienza e la sua poderosa attività di studiosa.