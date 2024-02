Macron col vento in poppa. Crescono fatturato e stipendi

Cresce il fatturato, cresce il numero di dipendenti ma crescono anche la retribuzione e il welfare aziendale alla Macron spa, impresa leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, nata e cresciuta in Valsamoggia, che ha appena archiviato un altro anno positivo con un’occupazione che supera quota 280 dipendenti diretti e un fatturato che segna un balzo in avanti del 15% passando dai 170 milioni del 2022 ai 196 del 2023. Bonus per matrimonio e nascite di figli, un buono per materiale didattico per ogni figlio fino ai 18 anni, un fondo di assistenza assicurativa per la copertura sanitaria di tutto il nucleo famiglia, corsi di formazione gratuiti e mensa interna gratuita. Poi palestre interne allo stabilimento e biglietti gratuiti per eventi sportivi. Per i dipendenti, oltre a questi benefit, negli ultimi due anni (sono dati forniti dall’azienda) tra stipendi e premi, la retribuzione è cresciuta del 28%.

"Una scelta perseguita con determinazione che oltre ad allinearsi al continuo processo di crescita vede anche l’adeguarsi degli stipendi all’aumentato costo della vita con un più 14% – spiega l’amministratore delegato Gianluca Pavanello –. Aumentare le retribuzioni significa un aumento permanente e non una manovra una-tantum. A questo vanno aggiunti i premi aziendali per un importo medio pari al 14% delle retribuzioni". Un totale di più 28% in due anni per i dipendenti, che si aggiungono quasi 300mila euro che Macron Hero ha dedicato alla comunità col sostegno delle emergenze e i disastri naturali (dalla torre Garisenda all’alluvione), ricerca medica e prevenzione (Fondazione Rizzoli e ADMO), disabilità, sviluppo sociale, e cultura.

"In un settore come il nostro dove la passione per quello che facciamo è fondamentale e l’essere parte dei progetti che realizziamo è fortemente appagante, la persona e il suo benessere fisico e mentale sono valori imprescindibili. – aggiunge Pavanello –. In una visione equa e sostenibile del fare impresa, da tempo abbiamo messo le persone al centro del nostro progetto. Questo ha significato applicare al nostro interno un piano welfare diversificato e che abbraccia la sfera personale e professionale dei dipendenti".

g. m.