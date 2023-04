Macron, il fatturato vola a 170 milioni di euro

Ottimi risultati per Macron. Si è chiuso, infatti, con ricavi consolidati di quasi 170 milioni di euro in progresso del 36,5 per cento sull’anno precedente l’esercizio 2022 di Macron, gruppo bolognese attivo nel campo dell’abbigliamento tecnico sportivo che segnala una "crescita mai raggiunta prima".

Se si confronta con l’esercizio 2019, epoca pre-Covid, l’incremento dei ricavi consolidati è risultato pari al 50,6 per cento, passando da 112,8 milioni agli attuali 169,9. Il margine operativo lordo si è attestato a quota 24,2 milioni – erano stati 16,6 milioni nel 2019 – e rappresenta il 14,2 per cento del fatturato.

Al 31 dicembre scorso la posizione finanziaria netta dell’azienda emiliana è risultata positiva per 0,3 milioni, mentre era a debito per 35,1 milioni al 31 dicembre del 2019. Macron conta su oltre 165 punti vendita monomarca in più di 20 Paesi e su partnership selettive con i multimarca del settore ed è di oltre 90 club professionistici di diversi sport in tutto il mondo. "La nostra ambizione è diventare grandi. Come dice il nome ‘Macron’ che deriva dal greco Macro, utilizzato per indicare grande. Già nel dna e nel nome c’era di fare una cosa grande e vorremmo realizzare questo desiderio", ha detto qualche giorno fa Gianluca Pavanello, ceo di Macron.