Macron raddoppia, ruspe già in cantiere

Il cantiere già delimitato e le ruspe al lavoro. Sono iniziati da pochi giorni a Crespellano i lavori di una nuovo complesso che andrà quasi a raddoppiare il quartier generale di Macron, l’azienda leader europeo di abbigliamento sportivo con sede in Valsamoggia che dopo aver archiviato un bilancio 2024 a quota 224 milioni, in aumento del 14% rispetto al 2023, dà ora il via a un investimento che vale 15 milioni di euro destinati alla costruzione del ‘Macron Distribution Center 2’, ovvero un ulteriore centro di distribuzione dei prodotti finiti, che prenderà forma all’interno della sede aziendale, portando l’estensione complessiva oltre 150.000 metri quadri, ovvero estesa quanto venti campi da calcio.

La realizzazione del nuovo edificio e il conseguente ampliamento iniziato tra Nuova Bazzanese e l’area produttiva della Via Lunga, rappresenta un’ulteriore testimonianza della crescita tumultuosa del brand bolognese leader nello sportswear a livello internazionale e un rinforzo alla visione dell’azienda che vuole così sottolineare il legame tra il disegno del futuro dell’abbigliamento sportivo e la definizione di uno spazio produttivo come luogo che possa comunicare innovazione nel prodotto e anche nelle relazioni coi collaboratori, oltre 200 persone impiegate direttamente e indirettamente. Un fenomeno che si muove tra sport e moda, che esporta l’80% della sua produzione, che veste un centinaio di società professionistiche nelle più svariate discipline sportive a livello mondiale e che negli ultimi anni si è sempre confermato tra i primi brand in Europa per numero di squadre calcistiche professionistiche sponsorizzate.

"Entro la fine di gennaio, il nuovo centro di distribuzione sarà pienamente operativo, affiancato da un nuovo laboratorio da oltre 2.500 metri quadri, quattro volte più ampio rispetto a quello attuale, dedicato alla personalizzazione dei prodotti per i club. Nel frattempo, anche il primo centro di distribuzione si rinnoverà con la costruzione di una nuova palestra da 500 metri quadri e di alcuni campi da padel dedicati a dipendenti, collaboratori e partner – spiega l’azienda –. Anche attraverso questi lavori il Macron Campus si conferma un vero e proprio ecosistema aziendale, progettato con una forte attenzione all’innovazione, all’efficienza e alla sostenibilità ambientale".

Gabriele Mignardi