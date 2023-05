La Madonna di San Luca torna in città: sabato la discesa dal Colle

Bologna, 11 maggio 2023 – Sabato la venerata immagine della Madonna di San Luca lascerà il santuario del Colle della Guardia per la sua tradizionale visita alla città. Prima di raggiungere la cattedrale di San Pietro, l’arrivo in via dell’Indipendenza è infatti previsto per le 19, l’icona visiterà alcuni luoghi significativi del vicariato Sud-Est, compresa la parrocchia di San Silverio di Chiesa nuova, trasportata da un’auto. Dunque, non ci sarà la processione per accompagnare la Madonna in città.

ASCOLTA IL PODCAST: La storia della Madonna di San Luca

Sarà poi una settimana incentrata sul tema della vocazione come risposta ad una precisa chiamata. "Chiedo a tutti i bolognesi – scrive il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi – di invocare la Madonna di San Luca per me e per la Chiesa di Bologna, perché possiamo corrispondere ai progetti del Signore nel portare la speranza del Vangelo a tutti i nostri concittadini, vecchi e nuovi. La carenza di preti e di persone consacrate, diventa una spinta a che ognuno ha ricevuto con il Battesimo".

Domenica (ore 10.30) la messa episcopale sarà presieduta dall’arcivescovo Robert Francis Prevost, prefetto del dicastero dei vescovi, mentre mercoledì pomeriggio (ore 18) si terrà la tradizionale benedizione alla città sul sagrato della basilica di San Petronio in Piazza Maggiore. Ogni sera alle 21 è prevista la recita della preghiera del Rosario guidata o da un vicario episcopale o da uno dei responsabili degli uffici diocesani. Giovedì mattina (ore 11.15) il cardinale Zuppi presiede la messa che sarà concelebrata da tutto il presbiterio di Bologna, con i sacerdoti diocesani e religiosi che festeggiano i giubilei di ordinazione sacerdotale.

Domenica 21 maggio, a conclusione della visita, alle 17 l’immagine della Beata Vergine viene riaccompagnata al santuario di San Luca sostando per la benedizione in piazza Malpighi, a Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. A questa processione partecipano le parrocchie, le comunità religiose, le confraternite e le comunità dei migranti cattolici e ortodossi e le associazioni ecclesiali oltre a tutti i fedeli. Durante la presenza dell’icona la cattedrale resta aperta dalle 6.30 alle 22.30.