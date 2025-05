Discesa Madonna di San Luca 2025, folla di fedeli in processione

Bologna, 24 maggio 2025 – Un ritorno alla tradizione, mantenendo come sempre la sacralità del momento. Dopo che le limitazioni dovute al Covid impedirono le processioni nel 2020, il cardinale Matteo Zuppi aveva deciso di rendere la consueta discesa della venerata immagine della Madonna di San Luca un momento di incontro con i luoghi significativi della città, permettendo a tutta Bologna di seguire la processione, anche a coloro che avrebbero avuto qualche difficoltà nel recarsi in cattedrale.

Il cardinale Matteo Zuppi alla testa della processione

Invece, quest’anno, il cardinale ha deciso tornare al ‘classico’: il primo stop è stato in porta Saragozza alle 18 – in contemporanea con l’inizio della partita del Bologna contro il Genoa, in attesa della grande festa di domenica – quando l’effige della Madonna è stata accolta dall’arcivescovo e dai fedeli.

Via Saragozza, via Collegio di Spagna, via Carbonesi, via D’Azeglio, piazza Maggiore, piazza del Nettuno, via Indipendenza le tappe della processione, la cattedrale di San Pietro il punto di arrivo.

"Maria è colei che ci dona il Principe della pace – ha ribadito l’arcivescovo – e la pace comincia da noi, da me, dal mio cuore, ricevendo la pace che il Signore ci dona e diventando così tutti operatori di pace: con la preghiera, ma anche con le parole, disarmando le mani, la lingua, gli occhi, imparando a vedere negli altri mai un nemico ma sempre il nostro prossimo. La discesa di Maria aiuti noi a salire verso l’umanità piena che il Signore ci dona e ci aiuti ad aprire il nostro cuore aiutando questa Madre ad avere cura di tutti i suoi figli”.

Una settimana di celebrazioni

Domenica 25 alle 14.45 il cardinale Zuppi presiederà la funzione lourdiana per i malati. Alle 21 monsignor Silvagni presiederà la recita del Rosario con la Benedizione Eucaristica che lunedì 26 alla stessa ora sarà guidata da don Angelo Baldassarri, vicario episcopale per il Settore comunione. Mercoledì 28 alle 17.15 la Madonna di San Luca raggiungerà processionalmente la Basilica di San Petronio e alle 18, dal sagrato, Zuppi impartirà la Benedizione alla città e a tutti i bolognesi. Sabato 31 maggio, dalle 9, si svolgerà la “Run for Mary – La Speranza corre”, camminata ludico motoria aperta a tutti, che percorrerà le vie del centro storico partendo da piazza Santo Stefano fino al cortile dell’arcivescovado.

Il ritorno a San Luca

Domenica 1° giugno, Solennità dell’Ascensione, alle 17, l’icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione per la risalita al Santuario da Zuppi e i fedeli, sostando per la benedizione a piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione parteciperanno con gli stendardi e i segni distintivi: parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Alle 20, all’arrivo al Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa.