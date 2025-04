La Madonna di San Luca scende il 24 maggio

Bologna, 24 aprile 2025 – Al centro dei prossimi incontri in diocesi saranno le celebrazioni per la Madonna di San Luca. Già si sa che scenderà in città per essere venerata dai fedeli il 24 maggio, mentre risalirà al Colle della Guardia il primo giugno.

Tempi che, se Matteo Zuppi non sarà il prescelto per diventare Papa, sono compatibili con i lavori del Conclave. Lavori che, al momento, non sono ancora stati fissati, ma si vocifera che potrebbero partire dopo il 5 maggio, oltre una settimana dopo i funerali di Papa Francesco. In via Altabella, al momento, la programmazione resta la stessa di qualche giorno fa. E, se appunto Zuppi non sarà Papa, difficilmente verrà previsto un cambio di programma.

L’arcivescovo, tra l’altro, è atteso stamattina per una visita-lampo in via Altabella proprio per definire i prossimi impegni con i vicari generali e i suoi più stretti collaboratori.

Una scappata che, lo stesso monsignor Stefano Ottani, martedì aveva previsto: “Continuerà a tenersi in contatto con Bologna, nonostante gli impegni romani. E, conoscendolo, sono convinto che si farà rivedere da qui al Conclave sotto le Torri”.

In verità , c’è un precedente che risale al 2022, anno in cui Zuppi non presenziò alla tradizionale benedizione alla città, sul sagrato della basilica di San Petronio, in occasione della discesa della Vergine. Il cardinale, infatti, era a Fiumicino per guidare l’assemblea generale dei vescovi italiani come neo presidente della Cei e al suo posto si occupò della benedizione monsignor Ernesto Vecchi.