Madonna di San Luca, le tappe della tradizionale benedizione alla città del 28 maggio

Bologna, 27 maggio 2025 – La processione inizierà mercoledì 28 maggio alle 17,15: l’immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata dalla Cattedrale di San Pietro alla Basilica di San Petronio.

Successivamente alle ore 18 verrà esposta sul sagrato in Piazza Maggiore per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi tenuta come sempre dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi. Ci sarà anche il collocamento della Madonna sul crescentone, al centro della piazza, dove bambini e ragazzi potranno renderle omaggio. Poi alle 21 la recita del rosario.

Successivamente, nella mattina di giovedì 29 maggio altri due importanti momenti in San Petronio: alle 9,30 il ritiro del clero diocesano nella cripta della Cattedrale (appuntamento riservato a sacerdoti e diaconi) predicato da Mons. Paolo Bizzeti, Vicario Apostolico emerito dell’Anatolia; poi alle 11,15 la messa con il presbiterio presieduta dall’Arcivescovo in San Pietro.

Continuano così le celebrazioni della Madonna di San Luca, che è scesa dal colle sabato 24 assieme a numerosi fedeli che l’hanno accompagnata durante la processione. La Sacra Immagine rimarrà in città ancora fino alla fine della settimana. Poi domenica 1 giugno sarà il giorno della risalita al Colle della Guardia.