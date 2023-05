Bologna, la Madonna di via Piella: via all’opera di restauro

Bologna, 1 maggio 2023 – In via Piella, a pochi passi dalla celebre ‘finestrella’, l’immagine di una Madonna – apparentemente simile a quella di San Luca – osserva chi cammina sotto il porticato. Si tratta di un’opera di Francesco Brizio, pittore bolognese vissuto tra il 1574 e il 1623, conservata sul lato del Torresotto dei Piella (o Porta Govese): lo scorrere del tempo e precedenti vicende hanno annerito il suo disegno, fino a renderla oggi una figura scura e quasi indecifrabile. Nulla però che non possa trovare una soluzione: in occasione della Run For Mary del 14 maggio – la camminata ludico motoria che si svolge durante la permanenza in città della Madonna di San Luca – riprende il via anche il progetto gemello ‘P’arte la Run’. Come da tradizione, l’iniziativa ha l’obiettivo di restaurare un’immagine sacra bolognese, coinvolgendo cittadini, comitati, associazioni, il Comune e diverse realtà al fine di restituirla alla collettività con una nuova luce. A essere ripristinata quest’anno sarà proprio l’edicola votiva in via Piella, "Andremo a occuparci – spiega don Massimo Vacchetti, responsabile dell’Ufficio Sport della Chiesa di Bologna – dell’edicola mariana presente in questa strada, che è curiosa per diverse ragioni: nell’ovale che il Comune ha predisposto sul Torresotto, appare infatti la scritta ‘Madonna con Santi’".

Da quello che oggi si riesce a percepire, però, è ritratta una Madonna con bambino e "dei Santi citati nella descrizione non ne appare nemmeno uno: sarà quindi curioso scoprire se queste immagini siano ancora recuperabili o meno". Non solo. L’opera si trova in una zona che, un tempo, era preposta alle attività notturne e alle case chiuse. E "negli anni ’50-60 ci fu un uomo, probabilmente un utente di queste case chiuse, che sfregiò l’immagine con una caricatura – prosegue don Vacchetti – . Soltanto negli anni Novanta la ripulirono, eliminando il deturpamento". Inoltre, anche i cittadini potranno contribuire tramite una donazione (Iban: IT81D0627002411CC0110237923). "Si tratterà di un intervento conservativo – spiega la restauratrice di Sos Art, Carlotta Scardovi – . L’obiettivo è quello di riportare a una buona leggibilità l’immagine votiva". Proprio di fronte all’edicola di via Piella, si trova la trattoria Serghei. "L’immagine è stata deturpata negli anni: io sono qui dal 1967, quindi l’ho vista in tutte le versioni, ritocco dopo ritocco – racconta il titolare –. Ora potrà finalmente godere di una nuova luce". Fa eco Andrea Babbi, presidente di Via Mater Dei, associazione con la quale si compie il progetto: "Un’occasione per rendere ancora più affascinante via Piella: il turismo religioso sta crescendo molto anche a Bologna ed è un bene portare di nuovo alle luci queste immagini".

Giorgia De Cupertinis