Maenza, una vita sulle onde della creatività

È il 23 novembre 1974, e da una roulotte sul Colle dell’Osservanza viene trasmesso il primo segnale della ’Radio Bologna libera per l’accesso pubblico’: un esperimento pioneristico, provocatorio e di rottura nei confronti del monopolio Rai, che aprì la strada alla nascita di numerose radio libere in tutta Italia. Gli autori di questo rivoluzionario gesto furono Roberto Faenza, Elda Ferri, Mario Bertolini, Giorgio Finzi, Pier Luigi Franzoni e Salvatore Maenza, per tutti Rino, un uomo che ha segnato la storia di Bologna grazie alla sua carriera culturale, televisiva, musicale, politica e di promozione di pace. Oltre ad essere pioniere della radio FM, fu infatti uno dei fondatori di Fonoprint, portò Carmelo Bene in città per il toccante omaggio, sulla Torre degli Asinelli, alla Bologna in ginocchio dopo l’attentato alla stazione del 2 agosto: un evento che è rimasto nella storia civile del Paaese. Ideò anche il ’Concerto per la vita e per la pace’ tra Gerusalemme e Betlemme negli anni della Seconda Intifada (trasmesso in mondovisione per 15 edizioni, e che gli permise di ottenere, nel 2008, la cittadinanza onoraria dal sindaco di Betlemme), si impegnò politicamente nel socialismo e ricoprì numerosi incarichi pubblici. Nato a Bisceglie il 30 aprile 1950, si trasferì poi nella città felsinea per iscriversi all’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di via Castiglione, e da lì in poi iniziò la sua carriera. "Era un uomo non vedente, ma dall’approccio visionario. Questo è, a mio parere, il suo lascito più importante: nonostante i limiti fisici, Maenza ha sempre seguito il suo estro creativo, e può essere di grande aiuto a chi oggi non si sente all’altezza". Lo descrive così Riccardo Negrelli, che cura lo spazio musicale in Salaborsa e soprattutto si sta occupando del processo di donazione di tutti i materiali professionali di Rino Maenza alla Cineteca, voluta dalla moglie Angela Chiantera.

Proprio la creazione del Fondo a lui dedicato verrà dunque annunciata oggi in Salaborsa per la prima volta, alle 15, proprio in Sala della Musica, in occasione dell’evento gratuito ’Pionieri delle FM’, con cui si celebra il 50esimo anniversario di quella trasmissione della prima radio libera nata su suolo italiano. "Tra audio, video, documenti cartacei, progetti, contratti, registrazioni e materiali inediti abbiamo raccolto oltre duemila elementi: volevamo garantire una restituzione culturale alla cittadinanza" spiega Negrelli. Sull’ipotesi di un eventuale film ancora non ci sono certezze, ma il curatore se lo augura: "Sarebbe bellissimo, la storia di Maenza merita di essere raccontata e il materiale cinematografico ci sarebbe, ma al momento il primo obiettivo del Fondo è di catalogare tutto". Oltre ad Anna Fiaccarini, responsabile della Biblioteca Renzo Renzi e degli Archivi Extra filmici di Cineteca, e ad un contributo audio di Alessandro Bergonzoni sul suo rapporto con la radio tra passato e presente, all’evento di oggi pomeriggio interverrà anche Luciano Nicolini, che insieme a Maenza fu tra i fondatori di Fonoprint.

Alice Pavarotti