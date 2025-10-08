Roberta maestra a 24 anni, 48 ore per trasferirsi dalla Puglia a Monterenzio: “Ma con i miei bambini mi sento Peter Pan”

Bologna, 8 ottobre 2025 - Una cattedra dall’altra parte dell’Italia. Quarantotto ore per affrontare il trasloco da Ascoli Satriano, piccolo comune nel Foggiano, a Monterenzio, nel Bolognese. Roberta Ruscigno, giovane insegnante oggi venticinquenne, laureata all’Unimol, Università degli Studi del Molise, riceve la prima convocazione subito dopo la laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e l’inserimento nella Gps (Graduatoria provinciale per le supplenze). Grazie a un anticipo negli studi – racconta – è riuscita subito a entrare in graduatoria.

“Dopo poco tempo ho ricevuto la chiamata. Era settembre dello scorso anno, pochi mesi dopo la laurea a 24 anni. Lasciare casa all’improvviso non è stato semplice, non si parte sicuramente a cuor leggero".

Ruscigno, facciamo un passo indietro: per accedere alle graduatorie ha dovuto anticipare la laurea...

"Sì, ho sostenuto al quarto anno un esame previsto per il quinto. L’ho fatto per rispettare le tempistiche delle Gps: se non mi fossi laureata entro giugno del 2024, avrei rischiato di restare ferma due anni".

E infatti la chiamata è arrivata subito…

"Dopo poco più di un mese, per una scuola elementare di Monterenzio. Appena arrivata chiaramente mi sentivo un pesce fuor d’acqua e alcuni, vedendomi così giovane, sicuramente nutrivano qualche perplessità”.

L’inserimento non è stato semplice?

"I primi giorni sono stati davvero duri, ma ho iniziato sin da subito e, oserei dire con poche esitazioni, a lavorare alla grande con i miei alunni. In fondo, pensavo, il nucleo del mio lavoro sono loro, il loro benessere, la loro educazione. La fiducia che hanno riposto in me, l’affetto che mi hanno dimostrato e che continuano a dimostrarmi giorno per giorno per me è impagabile. Sono stati loro la mia ancora di salvezza, il porto sicuro nel quale ogni giorno mi sono rifugiata. Ho interrotto quella che era stata la mia vita fino a quel momento e da lì in poi ho deciso di scriverne un nuovo capitolo intitolato ‘Ricomincio da me e da noi’ riferendomi ai miei alunni. Non intendo emulare la persona perfetta, anzi, io tendenzialmente diffido dalle persone che mirano alla perfezione. Amo le persone che fanno dei loro errori la prima fonte di apprendimento".

Cosa l’ha spinta a scegliere questo percorso di studi e di conseguenza questo lavoro?

"Per svolgere questo lavoro, in particolare, credo che serva un’inclinazione naturale prima di tutto. Riesco a creare davvero degli imprinting con i bambini. Poi la passione per le materie di studio. Questa generalmente viene trasmessa da chi ce le insegna. Io ricordo ancora un formidabile professore per il quale provo quasi un senso di venerazione, il professore Vincenzo Gallo”.

Cosa le piace del suo lavoro?

"Ho imparato che il mondo del lavoro non è idilliaco come lo immaginavo: spesso tra adulti ci sono più incomprensioni che tra i bambini. Ma io ho scelto questo lavoro proprio per loro: in classe mi sento nel mio mondo, libera di spiegare, ridere sinceramente e condividere le emozioni. Con i bambini tutto è più spontaneo, più autentico. Stare con loro è la chiave per sentirsi un po’ Peter Pan”.

E quali sono i suoi sogni per il futuro?

"Crescere ancora, continuare a formarmi, pormi dei nuovi obiettivi per avere sempre una ragione per cui continuare a lavorare in modo stimolante. Per come sono fatta caratterialmente, tendo il più delle volte ad ostinarmi in quello che mi sembra all’apparenza difficile, adoro il fascino delle nuove sfide".

C'è una figura alla quale si ispira?

"Il mio motto in questo lavoro è lo stesso di Don Lorenzo Milani, mia continua fonte di ispirazione. ‘I care’, io ho a cuore tutti i miei alunni, perché la scuola è il luogo che deve offrire pari possibilità di crescita a tutti dando particolari attenzioni ai bimbi meno fortunati e più emarginati (i ‘Gianni’), altrimenti sarebbe come un ospedale che cura i sani e respinge i malati, il paradosso dell’inclusione".