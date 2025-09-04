Maestro di musica costringe bimba a baciarlo: arrestato

Molinella (Bologna), 4 settembre 2025 – “I baci sulla bocca a te e la mamma sì, ma al maestro io non li voglio dare e lui mi ha costretto, tirandomi forte”. Il racconto choc di una bambina di circa 10 anni al padre ha aperto uno squarcio su uno scenario di possibili molestie durante una lezione in una scuola di musica di Molinella. Il presunto responsabile, un musicista in pensione di 77 anni, che insegnava da tempo nella scuola, è attualmente agli arresti domiciliari per il reato di violenza sessuale. La misura cautelare, richiesta dal pm Marco Imperato, è stata disposta a fine giugno dal Gip Andrea Salvatore Romito.

A innescare le indagini sulla vicenda, denunciandolo ai carabinieri della locale Compagnia, il papà della piccola all’inizio dello stesso mese: “Un pomeriggio di pochi giorni fa sono andato a prendere mia figlia e l’ho vista strana, ho capito che qualcosa non andava – ha raccontato il genitore, ancora sconvolto quando nel ricordare quanto ha appreso in quel frangente dalla figlia –. Poi mi ha raccontato cosa era successo poco prima con il maestro, l’ho caricata subito in macchina e siamo andati a casa”.

Una volta ricevuta la denuncia dei familiari della piccola i carabinieri della Compagnia di Molinella, comandati dal capitano Tommaso Marizza, hanno, da subito, iniziato a svolgere una serie di indagini mirate ad appurare l’esatto svolgimento dei fatti. Contestualmente è stato avvisato il pm Imperato che, dalla Procura, ha convocato la bambina, per un’audizione protetta, e i suoi familiari, alla presenza di una psicologa. Audizione, quella della piccola, che ha confermato e rafforzato i sospetti e quanto la bambina, nonostante l’imbarazzo, aveva avuto il coraggio di raccontare al padre in quel pomeriggio dopo la lezione. Secondo quanto messo a verbale, il maestro, dopo avere chiesto con insistenza alla bambina di baciarlo, l’avrebbe afferrata e attirata a sé, costringendola al contatto indesiderato.

Una denuncia analoga, a carico dell’uomo, era arrivata, sempre ai carabinieri della stazione di Molinella, da un’altra famiglia, anche nel 2023: in questo caso, però, non erano emersi elementi sufficienti e il procedimento era stato archiviato. A fine giugno il gip Romito, visti i pesanti elementi raccolti dai carabinieri e in sede di audizione protetta, a carico del maestro ha disposto per il 77enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. Deve rispondere di violenza sessuale.

A difendere l’uomo sono gli avvocati Marco Sciascio, del Foro di Bologna, e Rosario Di Giacomo, del Foro abruzzese di Vasto. In sede di interrogatorio di garanzia il maestro di musica si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Romito. I difensori non hanno chiesto, per ora, al Tribunale del Riesame la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari perché, vista anche la cardiopatia da cui è affetto il loro assistito, le sue condizioni sono tali da confinarlo in casa indipendentemente dalle restrizioni cautelari.

“Le indagini sono tuttora in corso – si limita a commentare l’avvocato Sciascio, interpellato dal ’Carlino’ – e noi attendiamo fiduciosi l’operato della magistratura”.