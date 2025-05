Maestro Muti e Berliner. Applausi da ’palasport’

L’evento musicale si è trasformato in una grande festa. I Berliner Philharmoniker, tra le orchestre più prestigiose al mondo, sono tornati venerdì a Bologna dopo 74 anni esattissimi dalla loro prima e unica presenza in città (il 2 maggio 1951, al Teatro Comunale, con il loro direttore stabile Wilhelm Furtwängler). La presenza sul podio di Riccardo Muti, applauditissimo a ogni ingresso, ha infiammato il pubblico del PalaDozza, accorso numeroso anche da fuori regione. Sono stati infatti oltre 3.500 gli spettatori che hanno aderito alla proposta di un concerto per beneficenza organizzato in modo tanto singolare: Bologna Festival ha trovato nello sponsor Illumia un partner d’eccezione, che ha sostenuto tutte le spese dell’evento affinché l’incasso fosse devoluto integralmente a Fondazione Policlinico Sant’Orsola, ANT e La Mongolfiera. Da cui l’opportunità di una sede – ancorché irrituale, come un palasport – capace d’ospitare quante più persone possibile, fino a superare l’auspicato tetto di 200mila euro con biglietti a vari ordini di prezzo.

La godibilità acustica è stata garantita da una conchiglia lignea che avvolgeva l’intera orchestra (un’ottantina di elementi), e il potenziamento del suono si avvertiva soltanto nei passi in pianissimo con pochi strumenti in azione. Applausi ‘da palasport’, più che ‘da auditorium’, hanno salutato le conclusioni trionfali dell’Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini e delle deliziose Quattro stagioni di Verdi (le musiche per il balletto dell’opera I Vespri siciliani), capaci di mettere in evidenza le prime parti strumentali dell’orchestra con passi solistici particolarmente esposti. La programmatica contrapposizione fra estetica italiana e tedesca si è compiuta con la Seconda Sinfonia di Brahms, la più delicata, morbida, sognante fra le quattro da lui scritte. Il suo primo movimento è risultato il culmine esecutivo della serata, con l’assolo del corno che superava la perfezione.

Quanto a Muti, è noto come sia capace di attirare l’attenzione anche degli occhi e non solo delle orecchie, confermandosi attentissimo a cesellare con le mani i dettagli sonori (quasi una guida all’ascolto per lo spettatore) e particolarmente esuberante nei gesti a tutto braccio che sottolineano le frasi melodiche più estroverse o fin triviali.

Da tempo fa parte della sua performance anche il discorso ‘politico’ conclusivo, che in questo caso si è dipanato tutto in lingua inglese, per rispetto forse all’orchestra, indicata come esempio di coesione perfetta fra membri provenienti da tante nazioni diverse: la musica ("breath of the soul") quale modello spirituale per i mali della contemporaneità in conflitto.