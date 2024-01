"Mafia, gruppi stranieri si spartiscono il territorio"

L’Emilia-Romagna è una delle regioni economicamente più dinamiche e industrializzate del Paese, esordisce nel suo discorso all’anno giudiziario l’avvocato generale Ciro Cascone. Ed è proprio "la sua economia caratterizzata da una notevole diversificazione settoriale, con una combinazione di agricoltura, manifattura, servizi e alta tecnologia, e la sua posizione strategica nel cuore dell’Italia, che la rende un crocevia per il commercio nazionale e internazionale, ma pure per le dinamiche criminose". Perciò, "vari gruppi criminali sono riusciti a infiltrarsi nell’economia legale mantenendo un ’basso profilo’ per scongiurare le attenzioni Autorità competente, assumendo caratteristiche più complesse e articolate anche in un’area ’grigia’ in cui orbitano alcuni professionisti e imprenditori, con i quali i gruppi criminali stringono relazioni per sfruttare le opportunità e risorse del territorio (appalti, concessioni, acquisizioni di immobili o di aziende)". Non vanno al contempo sottovalutati "i casi di violenza e i tentativi di ’controllo mafioso’". Obiettivo delle infiltrazioni, inquinare il tessuto economico-produttivo e condizionare il potere politico-amministrativo.

Per quanto riguarda Bologna, prosegue la Procura generale, "la presenza di stranieri, comunitari e di origine nigeriana, albanese, cinese e pakistana, è particolarmente significativa. Ciascuna nazionalità si è ritagliata uno spazio di azione tale da non porsi in conflitto con altri gruppi criminali: così, per esempio, i gruppi di cinesi sono molto attivi nel riciclaggio di denaro e nell’importazione, produzione e distribuzione di merci contraffate, oltre che molto abili nella gestione e nel controllo delle agenzie di scommesse e delle bische clandestine; è degli albanesi il loro business del traffico di stupefacenti, anche se recenti attività investigative hanno disvelato una particolare attenzione all’usura, soprattutto dopo le difficoltà economiche emerse a causa della pandemia; pure i nigeriani hanno il loro punto di forza nel traffico di stupefacenti, ma puntano pure sullo sfruttamento della prostituzione a danno di donne per lo più connazionali".